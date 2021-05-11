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路易莎萬華老街開新店　摩登裝潢再推「全飲品8折」優惠

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▲路易莎萬華東園門市。（圖／業者提供）

▲路易莎萬華東園門市開幕推促銷。（圖／業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣最多連鎖咖啡門店的路易莎，近期進駐萬華區舊英吉利鐘錶眼鏡行老店舖，以現代清歐風設計進行改造，對應古樸街景，整整2層樓空間，讓萬華里民有新的休閒之處，為慶祝開幕也推出優惠，即起至5／14限定4天，該店內全飲品特價8折回饋。

▲路易莎萬華東園門市。（圖／業者提供）

對於大街小巷的咖啡店的自有風情，連鎖咖啡也在近年持續進行門店改造，星巴克積極部署「特色門店」結合在地風味或進駐歷史建築，營造與其他一般門店不同的風格體驗，而路易莎咖啡以「全方位生活門市」概念佈局，也以在地社區文化底蘊進行拓點，打出「平價」與「在地溫度」吸引民眾。

▲路易莎萬華東園門市。（圖／業者提供）

近期路易莎旗下指標門市「萬華東園」正式開幕，坐落在東園街與德昌街交口，原為在地經營60年的「英吉利鐘錶眼鏡行」，是當地頗受知名的老地標，路易莎採用現代輕歐風設計翻新，表示靈感源於古希臘、羅馬的古典主義，形式上偏好結構單純、平衡，內裝以略帶古樸的暗灰色調搭配現代感的幾何線條為主，與萬華傳統老街區呈現新舊交錯。

▲路易莎萬華東園門市。（圖／業者提供）

而針對旗下在地文化經營指標店舖開幕，業者也表示，萬華東園門市即起至5／14止，民眾至店消費，全飲品可享8折優惠。

另間連鎖咖啡星巴克最新的話題特色門市，則在「宜蘭頭城」於4／1開幕，有如白色遊艇般的外觀，是首間連建築物都如此摩登具象的特色店，本身就是一個「打卡神物」，提醒消費者「大海就在旁邊」的愜意心情之外，從空中鳥瞰彷彿是在草地上悠游的遊艇一樣，跟遠處龜山島形成有趣的對比，周邊也有烏石港跟蘭陽博物館等景點。

▲星巴克宜蘭頭城。（圖／星巴克提供）

▲星巴克宜蘭頭城。（圖／星巴克提供）

▲星巴克宜蘭頭城。（圖／星巴克提供）

▲星巴克宜蘭頭城門市。（圖／星巴克提供）

關鍵字：

路易莎, 咖啡優惠, 星巴克, 8折, 頭城, 萬華, 英吉利, 東園

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