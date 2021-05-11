fb ig video ETtoday search mobile

38歲女星韓志旼童顏超逆齡！捲髮包頭、白皙鎖骨少女感爆發

>

記者王則絲／台北報導

韓女星韓志旼出道超過15年，累積非常多戲劇作品，精緻、氣質的臉蛋大家肯定不陌生，時間過得飛快，如今她也已經38歲了，不過一直以來幾乎沒什麼改變，韓志旼近日替代言珠寶品牌拍攝的廣告釋出，穿上許多飄逸洋裝在花園裡穿梭擺拍，散發強烈少女感，逆齡效果驚人，粉絲驚呼：「說是20歲我也信。」

▲韓志旼。（圖／翻攝自IG）

▲韓志旼逆齡臉蛋成焦點。（圖／翻攝自IG@roma.emo）

韓志旼從出演《大長今》後開始走紅，後來主演多部韓劇《海德、哲基爾與我》、《屋塔房王世子》⋯⋯人氣都相當高，近期則是有與南柱赫二度合作的新戲《HERE》、以及集結龐大重量級卡司的愛情電影《Happry New Year》，正在準備中，都讓人非常期待。

▲韓志旼。（圖／翻攝自IG）

▲韓志旼。（圖／翻攝自IG）

▲韓志旼最新代言畫報釋出。（圖／翻攝自IG@roma.emo）

韓志旼擔任珠寶品牌Goldendew代言人許久，最新一季的形象畫報釋出，難得走出攝影棚利用戶外花園當背景主題，韓志旼也穿起了多套清涼的碎花洋裝，來襯托春意的氣息，細肩帶設計大方秀出肩頸、鎖骨線條，搭配浪漫的捲髮、包包頭，畫面超唯美。

▲韓志旼。（圖／翻攝自IG）

▲韓志旼凍齡臉蛋網友讚：「說是20歲我也信。」（圖／翻攝自IG@roma.emo）

讚嘆纖細身材之餘，大家更被韓志旼凍齡的顏值給驚呆，臉蛋的狀態維持得非常好，白皙牛奶肌看不見一絲皺紋，就連在動態影像中也毫無破綻，原本就相當童顏的她，看起來又更年輕了！粉絲佩服：「說是20歲我也信」、「到底是怎麼保養的！」

►Krystal力挺Jessica！姐妹撞衫「小除號」黃色上衣　場面好溫馨

►朴信惠梳馬尾打高爾夫網狂讚：好正　瘦身有成側面S曲線超顯眼

關鍵字：

韓志旼, 凍齡

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

瑞莎自嘲「時間管理大師」穿豹紋裙霸氣擺拍

瑞莎自嘲「時間管理大師」穿豹紋裙霸氣擺拍

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

ET Fashion

推薦閱讀

趙麗穎「隔海撞衫」Krystal輸了！全綠超難駕馭　網認：有差距

趙麗穎「隔海撞衫」Krystal輸了！全綠超難駕馭　網認：有差距

朴信惠梳馬尾打高爾夫網狂讚：好正　瘦身有成側面S曲線超顯眼

朴信惠梳馬尾打高爾夫網狂讚：好正　瘦身有成側面S曲線超顯眼

星巴克5／10起「限定兩天」買一送一！　「潤玉透光」玻璃杯美翻天

星巴克5／10起「限定兩天」買一送一！　「潤玉透光」玻璃杯美翻天

日網超紅「理想情人」測驗！選「最幸福夫妻」看出你適合的類型 麥當勞「大麥克便當盒」爆紅！雙層設計超好用　拎去野餐最Q 蕭亞軒4萬的香奈兒零錢包當項鍊　與弟媳戴同款洩姊妹情 老是睡不好？5種「助眠食物」吃起來　還能抗焦慮、消疲勞 「大胃王千千」自帶仙女氣場！3大穿搭重點　打造同款日系文藝風 愛情中容易吃虧受傷害的3大星座！Top 1網公認「太容易相信人」 小心「5大NG洗臉方式」擦再貴的乳霜都沒救！　按摩太久超傷臉

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面