38歲女星韓志旼童顏超逆齡！捲髮包頭、白皙鎖骨少女感爆發

記者王則絲／台北報導

韓女星韓志旼出道超過15年，累積非常多戲劇作品，精緻、氣質的臉蛋大家肯定不陌生，時間過得飛快，如今她也已經38歲了，不過一直以來幾乎沒什麼改變，韓志旼近日替代言珠寶品牌拍攝的廣告釋出，穿上許多飄逸洋裝在花園裡穿梭擺拍，散發強烈少女感，逆齡效果驚人，粉絲驚呼：「說是20歲我也信。」

▲韓志旼逆齡臉蛋成焦點。（圖／翻攝自IG@roma.emo）



韓志旼從出演《大長今》後開始走紅，後來主演多部韓劇《海德、哲基爾與我》、《屋塔房王世子》⋯⋯人氣都相當高，近期則是有與南柱赫二度合作的新戲《HERE》、以及集結龐大重量級卡司的愛情電影《Happry New Year》，正在準備中，都讓人非常期待。

▲韓志旼最新代言畫報釋出。（圖／翻攝自IG@roma.emo）



韓志旼擔任珠寶品牌Goldendew代言人許久，最新一季的形象畫報釋出，難得走出攝影棚利用戶外花園當背景主題，韓志旼也穿起了多套清涼的碎花洋裝，來襯托春意的氣息，細肩帶設計大方秀出肩頸、鎖骨線條，搭配浪漫的捲髮、包包頭，畫面超唯美。

▲韓志旼凍齡臉蛋網友讚：「說是20歲我也信。」（圖／翻攝自IG@roma.emo）



讚嘆纖細身材之餘，大家更被韓志旼凍齡的顏值給驚呆，臉蛋的狀態維持得非常好，白皙牛奶肌看不見一絲皺紋，就連在動態影像中也毫無破綻，原本就相當童顏的她，看起來又更年輕了！粉絲佩服：「說是20歲我也信」、「到底是怎麼保養的！」

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