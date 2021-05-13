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星巴克激美「花瓣透明手袋」日妞搶拎　質感「再生牛仔包」同步登場

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編輯／JJ

星巴克除了咖啡飲料外，推出的周邊商品也總是能以有趣的主題與質感設計擄獲人心，近期日本星巴克的Greener系列推出了「再生牛仔布包」、杯套以及環保吸管，淡雅文青的外型立刻受到民眾捧場；與此同時，星巴克還為Teavana茶包打造專屬的「花瓣透明購物包」，日妞們都紛紛拎上手，化身時髦手袋。

▲日本星巴克 。（圖／翻攝自IG）

▲日本星巴克Teavana系列季節限定組合。（圖／翻攝自日本星巴克）

日本星巴克為慶祝母親節來臨，特別推出季節限定的Teavana商品，只要購買Teavana茶包組合，就能獲得「花瓣透明購物包」，於透明PVC材質的手提包上滾上薰衣草紫色的織帶與提把，並印上滿版粉嫩色系的花朵，相當唯美、應景，日妞們紛紛衝著這款花瓣透明購物包而來，直接當作時髦手袋拎上手。

近期日本星巴克的Greener環保商品系列還新推出了「再生牛仔布包」，運用廢棄織物重新抽紗製作而成，並呈現出牛仔斜紋的布料，素面的外觀僅有右下角縫上星巴克LOGO布章，簡約、厚實有質感，共帶來麻灰色與牛仔藍色。

▲日本星巴克 。（圖／翻攝自IG）

▲日本星巴克 。（圖／翻攝自IG）

▲日本星巴克Greener系列推出「再生牛仔布包」。（圖／翻攝自IG@starbucks_j）

▲日本星巴克 。（圖／翻攝自IG）

▲同步推出環保吸管組與杯套。（圖／翻攝自IG@starbucks_j）

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關鍵字：

星巴克, 日本星巴克, 日本, 花瓣透明手袋

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