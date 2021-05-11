敷錯比沒敷還糟糕！面膜「終極7招」教你發揮保養最大值

▲面膜聰明敷，讓美肌力暴衝。（圖／翻攝自IG/ahc.official，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

面膜人人會敷，但一片要價動輒上百元，要怎麼敷才能發揮保養最大值，綜合專家、女星、美妝版網友心得，整理出敷面膜終極7招，一起學起來！

#敷臉前建議去角質

有時候肌膚保養卡關，營養就是吃不進肌膚中，或許是肌膚堆積過多老廢角質，應付這種狀況，不妨試著在面膜前，溫柔幫肌膚清潔去角質，老廢角質去除後，敷臉也會更有感。

#面膜前先擦精華液

不少女星都分享過這招，若是想要增加保養效率，她們會在敷面膜前先薄塗一層精華液，接著再敷上面膜，就能讓保養功效大大提升。

#多餘精華拿來抹脖子、手腳

敷臉之後的面膜仍保有部分精華，這時候千萬不要急著丟，順手拿來抹脖子或是手肘、膝蓋等需要被修護的部位，用到最後一滴才不浪費。

#敷面膜15分鐘為限

很多人總認為敷越久對肌膚越好，這完全是錯誤觀念，當面膜敷久了逐漸變乾，連臉部的水分也會被吸走，反而使肌膚更乾燥，敷久了比沒敷還遭。

#面膜後要塗乳液

大部分的人敷完面膜就心安，但若是少了後續的乳液或是乳霜，就無法把精華液中的營養鎖在肌膚中，這樣子敷臉只是敷心酸而已。

#洗澡後敷效果佳

不少網友分享，晚上洗澡後敷面膜效果最好，這時候肌膚新陳代謝速度快，修復力和吸收力都在高點，能讓面膜功效事半功倍。

#把握黃金週保養

生理期後的一週，被大家視為保養黃金週，此時肌膚吸收力較強，可把握此區段做密集修護，效果能比其他日子來得好。

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