太妍、Tiffany撞鞋展現少時團魂　仔細看「她」腳上的竟貴出10倍

記者王則絲／台北報導

少女時代成員們即使沒有合體活動，私下感情依然非常好，成軍十幾年時光，彼此的默契可是假裝不出來的，近日隊長太妍於IG上分享與愛犬一同野餐的情景，同一天，成員Tiffany也一口氣帶來滿滿十張陽光下的美照，且兩人竟穿上了同雙鞋款，不過仔細看會發現，太妍腳上的「這雙」更厲害，幾乎比Tiffany的貴出10倍！

▲太妍穿著早先AMBUSH X Nike 推出的聯名Dunk High鞋款。（圖／翻攝自IG@taeyeon_ss）



粉絲們都知道，太妍飼養一隻名叫ZERO的灰毛貴賓犬，經常出現在她的動態當中，非常可愛，而今日太妍帶著狗兒子出外踏青，在大草皮上玩耍、就地野餐，太妍近乎素顏、隨意綁起包頭，穿上寬鬆、休閒的裝扮，看起來一派輕鬆，腳上則是穿著早先AMBUSH X Nike 推出的聯名Dunk High鞋款。

▲AMBUSH X Nike Dunk High。



同一天，Tiffany也一連上傳了滿滿十張的穿搭照，火辣的短版背心秀出纖腰，而腳上的球鞋乍看之下與太妍的一模一樣，不過其實這不是聯名款，而是Nike的經典Dunk High推出的最新「Panda熊貓」配色，經典輪廓搭配黑、白簡約組合，並換上醒目紅標。

▲Tiffany腳上的鞋款乍看之下與太妍的幾乎一模一樣。（圖／翻攝自IG@tiffanyyoungofficial）



AMBUSH X Nike Dunk High先前發售時，台灣定價雖是5,800元，但是過不了多久，就已經炒價到了接近三萬元，想入手非常困難，而Nike釋出消息將推出經典鞋款Dunk High「Panda熊貓」配色，就被譽為是AMBUSH聯名款的最佳替代款，目前定價為110美金，兩款價錢幾乎相差了十倍之多。

▲Nike Dunk High「Panda熊貓」配色。



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