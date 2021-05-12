「地表最難約」的3大星座！　水瓶獨處魔人、冠軍永遠等下次

▲總有千萬個理由拒絕你，「最難約」星座Top 3 出爐。（示意圖／翻攝自unsplash，以下同）

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不少人沒事的時候就喜歡宅在家，除了工作或是上課能夠見到，其他時刻一律是「謝謝再聯絡」，幾乎很難把他們約出門，所以從星座角度來觀察，有哪些人是「最難約」？上榜的請注意了，想約他們總有一萬個理由拒絕你。

Top 3 水瓶座

水瓶座是出了名的喜歡慢生活，與其跟著一群人閒逛，還不如獨自狂歡，完全不怕一個人獨處，水瓶很懂得什麼是自己想要的生活，更加不會刻意勉強自己融入不喜歡的場合。久而久之，連外人也很難猜得到水瓶在想什麼，以為他們鬧情緒故意約不出來，其實並不是，水瓶只是陶醉在自己的小世界中，只有知己才能體會這種感覺。

Top 2 處女座

只要約處女座的時候就會發現，每次被拒絕的理由都是千奇百怪，有時候有約了，有時候又說下次聚聚，基本上很難找到天時地利的時間點，唯獨處女主動想要約了，這場聚會才可能看得到他出現。其實說穿了，是處女有自己的時間規劃，並且很討厭被人打破，除非是自己想要做的事情，處女才會答應，不然都是沒戲。

Top 1 天蠍座

天蠍座是典型的照著感覺走，太看感覺的下場就是每一次都變成「下次」，因為天蠍不喜歡有任何勉強的感覺，只要是聚會中有任何不熟悉、不想見、不適合的人事物存在，那天蠍就寧可宅在家，也不要浪費時間。不過這讓天蠍留下了很多真正知心的朋友，哪怕「最難約」也算是一件好事了。

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