Young Living悠樂芳「BLOOM™植萃亮白系列」新上市！富含霹靂果油　給肌膚最強大的呵護

▲「悠樂芳Young Living」精油公司總部位於美國猶他州。(圖/Young Living提供,下同)

時尚中心/綜合報導

精油是來自大自然的珍貴能量,精油成分百百種,怎麼挑選才能安心使用?知名精油品牌「悠樂芳Young Living」就以「Seed to Seal® 種子到密封」的嚴謹製程品質保證,擄獲精油愛好者的心。

▲今年最新推出的BLOOMTM植萃亮白系列,直接把潔面乳、精華液、乳液等三步驟一次搞定,滿足肌膚需求。

「悠樂芳Young Living」精油公司總部位於美國猶他州,以超過27年的經驗與永續經營理念在精油市場上屹立不搖,Young Living以其專有的「Seed to Seal® 種子到密封」製程嚴格控管精油品質,其中,嚴選來源、高端科研、領導標準等三要素是關鍵,Young Living所出產的精油皆來自於自有農場及合作農場,不僅利於維持品質,也提供了更多工作機會;實驗室採用GC-MS及IRMS嚴格檢驗程序,有效把關精油純度及追溯成分來源,重重關卡讓Young Living深獲消費者信任與肯定,繼2020年七月上市的BLOOMTM膠原亮膚飲廣受好評,今年最新推出的BLOOMTM植萃亮白系列更直接把潔面乳、精華液、乳液等簡單三步驟一次搞定,滿足肌膚需求。

▲悠樂芳大中華區總經理袁寧(左)。



美商悠樂芳除了提供上百款單方及配方精油產品,產品還包含居家清潔、護膚保養、及營養保健品⋯⋯等系列,BLOOMTM植萃亮白系列正式上市後,因品牌主打無毒、純淨,廣受消費者歡迎。悠樂芳大中華區總經理袁寧也表示:「希望大家在疫情期間,除了保護好自己的健康安全,也同時用BLOOMTM植萃亮白系列加個人化精油保養,打造亮、潤、彈的健康肌膚,愛自己多一點!」

▲霹靂果油獲富比士雜誌報導,並被譽為「保養及防禦皮膚的超級食物」。



BLOOMTM植萃亮白系列中,植萃亮白乳液配方蘊含「Pili pulp oil霹靂果油」,霹靂果油獲富比士雜誌報導,並被譽為「保養及防禦皮膚的超級食物」,並於報導中指出,由於霹靂果油富含能抗氧化的維他命A、E,有極高的滋潤和保濕效果,且能提高肌膚防禦能力。

Young Living使用的霹靂果油來自位於菲律賓的Happy Pili Tree合作農場及蒸餾場出產,從種植到製作過程均符合「Seed to Seal® 種子到密封」標準,且採友善農法、重視永續性,採收過程不傷害生態系統,除了把關品質,更以先進的蒸餾技術確保過程中有效減少使用的水及電力。

▲貓頭鷹超聲波擴香機。



而Young Living不僅獲選猶他州2020年度綠色企業,更於同年以貓頭鷹超聲波擴香機獲「Best in Biz Awards」中「Best New Product」及「Crisis Response of the Year」兩項金獎,貓頭鷹超聲波擴香機除了有可愛的外型,更有10種燈光選擇、5種情境白噪音、3種運行模式,讓居家空間成為充滿活力與童趣感的環境。

▲Young Living悠樂芳台中旗艦館。



還沒有體驗過Young Living的魅力嗎?Young Living於台北、台中皆設有寬敞舒適的客戶服務體驗中心,台中旗艦館於今年1月19日正式開幕,一樓展示出Young Living系列產品,走上二樓,則會看見Young Living的發源地「美國猶他州莫納農場」,該農場為全球最大私人薰衣草農場,台中旗艦館請到台灣著名3D畫家將絕美的農場景致搬到台中,讓消費者彷彿身歷其境,亦可在此看見品牌引以為傲的「Seed to Seal® 種子到密封」過程展示,待疫情趨緩時,消費者可以親自到現場體驗。這段時間,待在家裡的時間變多了,讓居家空間充滿舒服舒心的香氣、用精油呵護肌膚,是最幸福的日常,不能出門沒關係,把Young Living的精油帶回家,跟著香氛一起環遊世界。