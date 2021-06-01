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Young Living悠樂芳「BLOOM™植萃亮白系列」新上市！富含霹靂果油　給肌膚最強大的呵護

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▲▼悠樂芳Young Living,精油,霹靂果油,Seed to Seal,薰衣草農場,友善農法。（圖／Young Living提供）

▲「悠樂芳Young Living」精油公司總部位於美國猶他州。（圖／Young Living提供，下同）

時尚中心／綜合報導

精油是來自大自然的珍貴能量，精油成分百百種，怎麼挑選才能安心使用？知名精油品牌「悠樂芳Young Living」就以「Seed to Seal® 種子到密封」的嚴謹製程品質保證，擄獲精油愛好者的心。

▲▼悠樂芳Young Living,精油,霹靂果油,Seed to Seal,薰衣草農場,友善農法。（圖／悠樂芳Young Living提供）

▲今年最新推出的BLOOMTM植萃亮白系列，直接把潔面乳、精華液、乳液等三步驟一次搞定，滿足肌膚需求。

「悠樂芳Young Living」精油公司總部位於美國猶他州，以超過27年的經驗與永續經營理念在精油市場上屹立不搖，Young Living以其專有的「Seed to Seal® 種子到密封」製程嚴格控管精油品質，其中，嚴選來源、高端科研、領導標準等三要素是關鍵，Young Living所出產的精油皆來自於自有農場及合作農場，不僅利於維持品質，也提供了更多工作機會；實驗室採用GC-MS及IRMS嚴格檢驗程序，有效把關精油純度及追溯成分來源，重重關卡讓Young Living深獲消費者信任與肯定，繼2020年七月上市的BLOOMTM膠原亮膚飲廣受好評，今年最新推出的BLOOMTM植萃亮白系列更直接把潔面乳、精華液、乳液等簡單三步驟一次搞定，滿足肌膚需求。

▲▼悠樂芳Young Living,精油,霹靂果油,Seed to Seal,薰衣草農場,友善農法。（圖／悠樂芳Young Living提供）

▲悠樂芳大中華區總經理袁寧（左）。

美商悠樂芳除了提供上百款單方及配方精油產品，產品還包含居家清潔、護膚保養、及營養保健品⋯⋯等系列，BLOOMTM植萃亮白系列正式上市後，因品牌主打無毒、純淨，廣受消費者歡迎。悠樂芳大中華區總經理袁寧也表示：「希望大家在疫情期間，除了保護好自己的健康安全，也同時用BLOOMTM植萃亮白系列加個人化精油保養，打造亮、潤、彈的健康肌膚，愛自己多一點！」

▲▼悠樂芳Young Living,精油,霹靂果油,Seed to Seal,薰衣草農場,友善農法。（圖／Young Living提供）

▲霹靂果油獲富比士雜誌報導，並被譽為「保養及防禦皮膚的超級食物」。

BLOOMTM植萃亮白系列中，植萃亮白乳液配方蘊含「Pili pulp oil霹靂果油」，霹靂果油獲富比士雜誌報導，並被譽為「保養及防禦皮膚的超級食物」，並於報導中指出，由於霹靂果油富含能抗氧化的維他命A、E，有極高的滋潤和保濕效果，且能提高肌膚防禦能力。

▲▼悠樂芳Young Living,精油,霹靂果油,Seed to Seal,薰衣草農場,友善農法。（圖／Young Living提供）

Young Living使用的霹靂果油來自位於菲律賓的Happy Pili Tree合作農場及蒸餾場出產，從種植到製作過程均符合「Seed to Seal® 種子到密封」標準，且採友善農法、重視永續性，採收過程不傷害生態系統，除了把關品質，更以先進的蒸餾技術確保過程中有效減少使用的水及電力。

▲悠樂芳Young Living,精油,霹靂果油,Seed to Seal,薰衣草農場,友善農法。（圖／悠樂芳Young Living提供）

▲貓頭鷹超聲波擴香機。

而Young Living不僅獲選猶他州2020年度綠色企業，更於同年以貓頭鷹超聲波擴香機獲「Best in Biz Awards」中「Best New Product」及「Crisis Response of the Year」兩項金獎，貓頭鷹超聲波擴香機除了有可愛的外型，更有10種燈光選擇、5種情境白噪音、3種運行模式，讓居家空間成為充滿活力與童趣感的環境。

▲▼悠樂芳Young Living,精油,霹靂果油,Seed to Seal,薰衣草農場,友善農法。（圖／悠樂芳Young Living提供）

▲▼悠樂芳Young Living,精油,霹靂果油,Seed to Seal,薰衣草農場,友善農法。（圖／悠樂芳Young Living提供）

▲Young Living悠樂芳台中旗艦館。

還沒有體驗過Young Living的魅力嗎？Young Living於台北、台中皆設有寬敞舒適的客戶服務體驗中心，台中旗艦館於今年1月19日正式開幕，一樓展示出Young Living系列產品，走上二樓，則會看見Young Living的發源地「美國猶他州莫納農場」，該農場為全球最大私人薰衣草農場，台中旗艦館請到台灣著名3D畫家將絕美的農場景致搬到台中，讓消費者彷彿身歷其境，亦可在此看見品牌引以為傲的「Seed to Seal® 種子到密封」過程展示，待疫情趨緩時，消費者可以親自到現場體驗。這段時間，待在家裡的時間變多了，讓居家空間充滿舒服舒心的香氣、用精油呵護肌膚，是最幸福的日常，不能出門沒關係，把Young Living的精油帶回家，跟著香氛一起環遊世界。

關鍵字：

悠樂芳Young Living, 精油, 霹靂果油, Seed to Seal, 薰衣草農場, 友善農法, Young Living台中體驗館, BLOOM系列

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