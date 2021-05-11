社區感染拉警報！營養師：「6類防疫食物」多吃，提升免疫力又不會胖

▲除了戴好口罩，補充營養食物也很重要。（圖／翻攝自IG/babebani、Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

國內疫情進入社區感染階段，除了戴好口罩防護、多洗手，提升自身的免疫力更為重要，營養師朱瑞君分享，不少人在飲食控制時很容易出現免疫力下降狀況，在這個非常時期，以下6類食物多吃不怕胖，更能使免疫力大大提升！

#菲力牛、豬小里肌

挑選優質紅肉來補充低脂高蛋白質，像是菲力牛肉、豬小里肌能維持免疫細胞功能，另外含有豐富的鋅，能幫助抑制病毒在細胞繁衍。

#鮭魚

鮭魚營養價值高，除了含優質蛋白質之外，更含有有豐富OMEGA-3幫助抗發炎，平衡免疫功能，還能減少腹部肥胖。

#乾香菇

香菇也是健康好物，香菇中含有多醣體能夠幫助調節免疫力，幾丁質也能幫助剷除內臟脂肪、瘦小腹，曬乾後的香菇更含維生素D，幫助維持免疫功能。

#綠茶

綠茶內含兒茶素，不僅能夠燃燒脂肪，且此成分還被證實有讓病毒失去傳染力的能力。

#奇異果

奇異果含有豐富維他命C，除了有強大的抗氧化作用，還能消除炎症、自由基，協助提高人體免疫力，更有減少脂肪囤積，降低肥胖機率。

#5色蔬果

日常生活中常見蔬果，大致可分為綠、黃、白、紅、紫五種顏色，每天均衡攝取，能獲得豐富植化素，幫助調節免疫力，膳食纖維也能夠幫助清空腸道、淨化體內。

▲（圖／翻攝自FB/輕鬆瘦營養師 朱瑞君）