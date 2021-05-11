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蕭邦長效跳時錶問世　8日動力儲存大勝

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▲蕭邦今在台發表2021年新錶。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶蕭邦（Chopard）今在台發表2021年新錶，焦點落在慶祝位於瑞士弗勒里耶錶廠創立25周年而生的首款跳時錶L.U.C Quattro Spirit 25系列腕錶，不僅大明火琺瑯面盤的設計雅緻，跳時機芯也展現品牌精湛工藝，配備獨家的4個疊置發條盒，為此限量100只的錶款提供長達8日動力儲存，是同類型中罕見的長效錶款。

▲▼ Chopard,PIAGET 。（圖／公關照）

▲慶祝蕭邦錶廠創立25周年，推出首款跳時錶L.U.C Quattro Spirit 25腕錶。（圖／蕭邦提供，以下同）

蕭邦1996年於擁有200多年製錶傳統的弗勒里耶村建立錶廠，從機芯研發、製作錶殼與零件、高級冶金都在自家完成，催生出最能展現製錶實力的L.U.C系列。今年除了首款跳時錶，同時推出限量50只的L.U.C XP Skeletec鏤空錶，整體設計年輕化、鏤空可見度擴大，整體厚度僅7.2毫米，與正裝或休閒造型都能完美搭配。

▲▼ Chopard,PIAGET 。（圖／公關照）▲▼ Chopard,PIAGET 。（圖／公關照）

▲蕭邦L.U.C XP Skeletec腕錶厚度僅為7.2毫米，901,000元。

追求超薄設計的伯爵錶（PIAGET），去年以厚度僅為2毫米的全球最纖薄機械錶UltimateConcept腕錶，獲得日內瓦高級鐘錶大賞（GPHG）最高榮譽金指針獎（Aiguille d' Or），今年推出綠色版本，靈感源自品牌工坊位於瑞士汝拉地區仙子坡（La Côte-aux-Fées），當地春夏兩季綠意盎然的色調於錶上呈現，意義非凡。

▲▼ Chopard,PIAGET 。（圖／公關照）

▲伯爵以錶廠所在地仙子坡發想的Altiplano Ultimate Concept系列終極概念手動上鍊超薄腕錶，12,400,000元。（圖／伯爵提供，以下同）

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關鍵字：

蕭邦, Chopard, PIAGET, 伯爵

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