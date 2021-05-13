哈佛醫學院10種超級食物　每日2品幫助降體脂「超商就有」

▲選擇好的食物，身體會告訴你在變好。（圖／pexels、pixabay，以下同）

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身體是這樣的，無論你吃什麼，它就一定還什麼給你，每天高油高熱量，不是肥胖就是賠上健康，其實很多對身體好的食物也很美味，而且超商、超市就能買到，一點也不麻煩，根據哈佛醫學院官方期刊發布的一份「超級食物」清單，以下10種食物能提供人體許多營養素，而且可維持飽肚感。一天選2種輪流吃，還能幫助降體脂。

富含omega3的魚

包括沙丁魚、秋刀魚、鯖魚、鮭魚、鮪魚等都屬於優質的Omega-3 來源，還含有健康的脂肪，讓血流更順暢。

莓果

這類的食材含有大量的抗氧化劑，包括藍莓、覆盆莓、蔓越莓、黑醋栗、桑葚等，對於體內對抗自由基、清除體內有害物質，幫助達到抗衰老的目的，但別只吃甜點上的藍莓或莓果，買一盒直接吃吧。

十字花科蔬菜

包括花椰菜等白菜類、甘藍類、芥菜類或蘿蔔等，還有深綠色蔬菜，含有豐富的葉酸、鐵和鈣質，維生素A、C等，一次就補足，建議一週要吃菜最少3天，對腸胃也比較好。

藜麥

很多人對於藜麥還不是很熟悉，但這不僅是「新潮」的食物而已，除了富含蛋白質和每日必需氨基酸，還有很多維生素與礦物質，同時也不含麩質，對麩質過敏的人也能安心食用。

黑巧克力

帶苦味的黑巧克力，對膽固醇、血壓和血糖的調節都有益處，而且還能降低飢餓感，建議大家每日可以吃30g以內，只要選擇可可濃度高於70%以上的即可，且能幫助抗氧化與抗衰老。

豆類

豆類不僅低脂，也方便添加到任何菜色中，連沙拉都可以加，豆類是葉酸、鉀、鎂、鐵、蛋白質、纖維的來源，但容易脹氣的人可能要斟酌食用量。

堅果類

高營養也高熱量的堅果，是餐與餐中間覺得嘴饞最好的小點心，因為富含多種不飽和脂肪酸，能幫助脂溶性維生素A、D、E、K的吸收，也可增加飽腹感，核桃、杏仁、榛果、開心果、夏威夷果、腰果、松子輪替著吃，一天份量不要超過2湯匙。

好油

油脂在體內是很重要的，但重點是你吃進去的是否是好油，橄欖油是公認的好油脂，可以降低膽固醇和心臟病的風險，對血糖高的人也很適合，台灣像是苦茶油也能保養身體，一餐不要吃超過兩湯匙即可。

燕麥

燕麥富含膳食纖維，降低膽固醇的功效也已證實，是很好的減脂瘦身餐，選擇無添加的原味燕麥避免吃進糖分，若真的覺得口感無聊，加少量新鮮水果或堅果，其實相當美味。

番茄

番茄已被證實，有助於降低罹患前列腺癌的風險，記住烹煮後的番茄更加營養，記得用好的油來炒，或者做碗蕃茄湯，或是義大利麵醬汁，茄紅素更容易被人體吸收。