fb ig video ETtoday search mobile

哈佛醫學院10種超級食物　每日2品幫助降體脂「超商就有」

>

餐廳,吃飯,用餐,高級餐聽,約會。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲選擇好的食物，身體會告訴你在變好。（圖／pexels、pixabay，以下同）

編輯／借借

身體是這樣的，無論你吃什麼，它就一定還什麼給你，每天高油高熱量，不是肥胖就是賠上健康，其實很多對身體好的食物也很美味，而且超商、超市就能買到，一點也不麻煩，根據哈佛醫學院官方期刊發布的一份「超級食物」清單，以下10種食物能提供人體許多營養素，而且可維持飽肚感。一天選2種輪流吃，還能幫助降體脂。

富含omega3的魚
包括沙丁魚、秋刀魚、鯖魚、鮭魚、鮪魚等都屬於優質的Omega-3 來源，還含有健康的脂肪，讓血流更順暢。

▲▼鮭魚、秋刀魚、沙丁魚富含Omega-3，可抗發炎。（圖／取自免費圖庫pixabay）

莓果
這類的食材含有大量的抗氧化劑，包括藍莓、覆盆莓、蔓越莓、黑醋栗、桑葚等，對於體內對抗自由基、清除體內有害物質，幫助達到抗衰老的目的，但別只吃甜點上的藍莓或莓果，買一盒直接吃吧。

十字花科蔬菜
包括花椰菜等白菜類、甘藍類、芥菜類或蘿蔔等，還有深綠色蔬菜，含有豐富的葉酸、鐵和鈣質，維生素A、C等，一次就補足，建議一週要吃菜最少3天，對腸胃也比較好。

▲▼花椰菜,烤肉,蔬菜,胡蘿蔔,烤肉串,炭烤。（圖／翻攝自pixabay）

藜麥
很多人對於藜麥還不是很熟悉，但這不僅是「新潮」的食物而已，除了富含蛋白質和每日必需氨基酸，還有很多維生素與礦物質，同時也不含麩質，對麩質過敏的人也能安心食用。

黑巧克力
帶苦味的黑巧克力，對膽固醇、血壓和血糖的調節都有益處，而且還能降低飢餓感，建議大家每日可以吃30g以內，只要選擇可可濃度高於70%以上的即可，且能幫助抗氧化與抗衰老。

▲▼巧克力,可可粉。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

豆類
豆類不僅低脂，也方便添加到任何菜色中，連沙拉都可以加，豆類是葉酸、鉀、鎂、鐵、蛋白質、纖維的來源，但容易脹氣的人可能要斟酌食用量。

堅果類
高營養也高熱量的堅果，是餐與餐中間覺得嘴饞最好的小點心，因為富含多種不飽和脂肪酸，能幫助脂溶性維生素A、D、E、K的吸收，也可增加飽腹感，核桃、杏仁、榛果、開心果、夏威夷果、腰果、松子輪替著吃，一天份量不要超過2湯匙。

▲▼堅果,果仁。（圖／免費圖庫Pixabay）

好油
油脂在體內是很重要的，但重點是你吃進去的是否是好油，橄欖油是公認的好油脂，可以降低膽固醇和心臟病的風險，對血糖高的人也很適合，台灣像是苦茶油也能保養身體，一餐不要吃超過兩湯匙即可。

燕麥
燕麥富含膳食纖維，降低膽固醇的功效也已證實，是很好的減脂瘦身餐，選擇無添加的原味燕麥避免吃進糖分，若真的覺得口感無聊，加少量新鮮水果或堅果，其實相當美味。

▲▼ 堅果好處多 。（圖／取自PEXELS）

番茄
番茄已被證實，有助於降低罹患前列腺癌的風險，記住烹煮後的番茄更加營養，記得用好的油來炒，或者做碗蕃茄湯，或是義大利麵醬汁，茄紅素更容易被人體吸收。

關鍵字：

減肥, 減重, 塑身, 修身, 運動, 抗老, 超級食物

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

瑞莎自嘲「時間管理大師」穿豹紋裙霸氣擺拍

瑞莎自嘲「時間管理大師」穿豹紋裙霸氣擺拍

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克5／13起買一送一「改採外帶」　4大連鎖百貨美食街全實聯制

星巴克5／13起買一送一「改採外帶」　4大連鎖百貨美食街全實聯制

「地表最難約」的3大星座！　水瓶獨處魔人、冠軍永遠等下次

「地表最難約」的3大星座！　水瓶獨處魔人、冠軍永遠等下次

夏天長髮不再爆汗！日系、韓系包頭一次學會兩種　輕鬆綁出時尚感

夏天長髮不再爆汗！日系、韓系包頭一次學會兩種　輕鬆綁出時尚感

星巴克5／10起「限定兩天」買一送一！　「潤玉透光」玻璃杯美翻天 東元「捕蚊燈」350元太划算！超廣角吸入　半夜終於不用起床打蚊子 星巴克激美「花瓣透明手袋」日妞搶拎　質感「再生牛仔包」同步登場 太妍、Tiffany撞鞋展現少時團魂　仔細看「她」腳上的竟貴出10倍 這個先不要！「蔥爆霜淇淋」滿滿蔥花＋醬油、吻仔魚　你敢吃嗎？ 9成人都不會買香水　4步驟教你如何挑選適合自己的味道 男生夏天一定要有「短褲」！4種風格、款式讓你直接帥到融化

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面