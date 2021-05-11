甜心主播嫁了！JASMINE GALLERIA「環保婚紗」一衣多穿超美

▲JASMINE GALLERIA秋冬系列打造出全新概念「永續環保婚紗」 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／ 台北報導

永續環保是時尚圈共同話題，如今這股趨勢連婚紗也悄悄跟上，美國芝加哥婚紗禮服品牌JASMINE GALLERIA 發表2021年秋冬最新系列，選用了木質纖維烏干紗與蕾絲，打造出唯美的「兩件式木纖環保婚紗」，不僅成為一套婚紗，可拆設計也能搖身一變成為晚宴禮服，並由新生代主播劉宸希搶先披上出鏡形象照。

JASMINE GALLERIA秋冬系列打造出全新概念「永續環保婚紗」，最大亮點是選用經認證及受控的林木來源、並採用符合生態環保產製流程所織造的木質纖維烏干紗與蕾絲，以取代真絲為目的；但要做到綢緞效果絕非易事，需要以長纖來織造，費時又費工。

▲主播劉宸希出鏡品牌秋冬時尚大片，身穿兩件式木纖環保婚紗。（圖／品牌提供）

另一大重點則是傳承性質，拋開婚紗只能出現在婚禮上的刻板印象，系列中的兩件式木纖環保婚紗，以緞面平口馬甲外罩木質纖維絲光烏干紗波浪立體罩裙，可將上下拆分，展現多功能穿著性，出現在晚宴上也絲毫不突兀。除了新作的緞面馬甲上衣之外，品牌甚至收購曾在1999年推出的印度工藝珠繡上衣進行二次改造，與新裝融合，產生全新的視覺變化。

▲銀絲線搭襯的環保木質纖維蕾絲所製成的婚紗 。（圖／品牌提供）



▲繽紛花卉印花烏干紗婚紗 。（圖／品牌提供）

此外，也有以銀絲線搭襯的環保木質纖維蕾絲所製成的婚紗，性感蕾絲貼花微透視設計，搭配2公尺曳尾長裙，行走之間創造浪漫氛圍；或是繽紛花卉印花烏干紗婚紗，胸口宛如小美人魚夢幻貝殼精緻抓摺設計，寬束腰以細膩魚骨包邊裝飾，同樣是系列中的重點單品。

▲小咪穿上LinLi Boutique莫蘭迪藍色輕紗禮服，與老公唐志中拍攝甜蜜全家福 。（圖／品牌提供）

與此同時，藝人唐志中與老婆小咪結婚滿10週年，藉此機會拍攝全家福，小咪穿上LinLi Boutique莫蘭迪藍色輕紗禮服，展現高雅浪漫風格，以結構與層次感強烈的裙襬廓型，配以蓬鬆紗裙喚出每個女孩心中的公主夢，而兩個可愛女兒呼應媽媽穿上LinLi Boutique最新的mini高訂款，同樣以軟硬紗立體層次感設計的浪漫浮誇小禮服，母女三人完美搭配。