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水逆又來了！12星座「招好運妝容」重點揭秘　選對幸運色就不用怕

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▲▼12星座幸運色「招好運妝容」。（圖／翻攝ＩＧ）

▲用幸運色來化妝幫自己招好運，抗水逆。（圖／翻攝IG@etudeofficial）

記者張毓容／綜合報導　

2021年的第二波水逆即將在5月底降臨，逆行於雙子星座，恐怕是今年威力最大的水逆，尤其要注意人際關係，避免小人接近或落人口舌的狀況。雖然我們不能阻止水逆到來，但可以運用自己星座的幸運色在水逆期間招好運，幫助你「抗水逆」，而幸運色除了可用在穿搭和配件上，彩妝其實也是一大重點！以下揭秘4大象限星座個別的幸運色和「招好運妝容」重點，快記好，提前為水逆做好準備。

火象星座：光澤感妝容＋珊瑚粉腮紅

直率、熱情通常是牡羊、獅子、射手這3個火象星座給人的第一印象，因此，如陽光般灑落臉龐的色彩也是最適合火象星座的本命色。選擇能讓肌膚澎亮的微霧光底妝，搭配不挑膚色的偏橘珊瑚粉腮紅疊擦，創造太陽曬過般的自然紅潤，輕鬆增添正能量滿點的招好運氣色。

適合搭配的彩妝>>>

▲▼12星座幸運色彩妝。（圖／品牌提供）

▲Milani完美零暇二合一遮瑕粉底液；Milani經典烘焙腮紅，#08 Corallina；Solone蘋果肌紅潤腮紅。

土象星座：大地色眼妝＋磚紅色唇彩

溫柔的大地色系彩妝，與土象星座金牛、處女和摩羯沉穩有氣質的形象一拍即合。可選擇帶亮片的眼影和玫瑰棕色睫毛膏，在日常的妝容中增加變化，讓眼神堅定溫柔又帶點活潑靈動感；唇彩則可以這幾年很夯的磚紅色搭配，讓妝容兼具個性與氣場。

適合搭配的彩妝>>>

▲▼12星座幸運色彩妝。（圖／品牌提供）

▲ETUDE HOUSE玩轉色彩九色眼彩盤，#深夜的星月光；1028 飛激長瞬翹防水睫毛膏，#茶玫瑰；ETUDE HOUSE kisses黑可可慕斯唇釉。


風象星座：俐落眼神＋活潑感指彩

個性活潑、多變的雙子、天秤、水瓶等風象星座，遇到水逆容易陷入混亂，平時犀利的理解能力可能突然卡卡不順。建議可用眼線勾勒細緻俐落的上挑眼尾，在臉部妝容用眼神展現自我，還可在指彩上增加重點，以色彩繽紛的指彩展現風象星座的俏皮性格，像是水果色系的指甲油或時尚美甲貼，也能輕鬆為每日的風格創造變化。

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▲▼12星座幸運色彩妝。（圖／品牌提供）

▲KATE 進化版極細持久眼線筆；WINMAX 馬卡龍指甲油；DASHING DIVA時尚光療每甲貼片系列。

水象星座：偽素顏＋水潤美唇

水象星座巨蟹、天蠍、雙魚，普遍讓人有「無害感」的印象，以「偽素顏」妝感打造自然原生肌，用不造作的顏值來擄獲周遭人的眼光，是招來幸運的秘訣。想打造透明感妝容，可以有提亮校色效果的防曬或素顏霜取代粉底，針對局部瑕疵以遮瑕修飾，再選用MLBB色唇膏，以貼近自然色澤的色彩增加氣色即可。

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▲▼12星座幸運色彩妝。（圖／品牌提供）

▲divinia 零負擔柔皙提亮防曬乳(薄荷綠)，SPF50+；Maybelline 輕奢誘吻唇萃；1028 花顏唇語霧萃唇膏。

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關鍵字：

美妝, 彩妝, 化妝, 星座, 運勢, 十二星座, 水逆, 抗水逆, 幸運色, 招好運, 妝容, 重點, 秘訣

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