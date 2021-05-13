fb ig video ETtoday search mobile

東元「捕蚊燈」350元太划算！超廣角吸入　半夜終於不用起床打蚊子

>

文／C編

天氣逐漸炎熱，蚊蟲也開始出沒，購物網站「Her和她」推出「TECO東元 廣角吸入式捕蚊燈XYFYK103」，買一送一，原價980元、特價699元，相當於一台只要350元，房間、客廳各擺一台，包準晚上睡覺不會被蚊子吵醒。

▼ ▼ ▼點我搶超低價▼ ▼ ▼

▲蚊子,TECO,東元,捕蚊燈,捕蚊,。（圖／pexels） 

▲TECO東元 廣角吸入式捕蚊燈XYFYK103，買一送一，原價980元、特價699元。點我購買。

廣角吸入式捕蚊燈採用360度超廣角，大範圍吸入式滅蚊，在夜晚會散發出365mm的光波，可以有效誘蚊，搭載旋風吸入式風扇，蚊子只進不出，直接風乾致死，完全不用擔心拍死之後留下的細菌問題。

▲蚊子,TECO,東元,捕蚊燈,捕蚊,。（圖／pexels） 

▲夏天蚊蟲變得相當多。（圖／pexels）

這款捕蚊燈除了創造大範圍的吸入空間之外，也採用光感應裝飾，高科技智能，感應光線就會自動啟動捕蚊燈，並設計LED燈，命長、低耗電，長時間開啟也不用擔心耗電量，夜燈功能則發出柔和的黃光，不需捕蚊時可以直接當小夜燈，用途再加1，同時支援USB設備，也就是即便身邊沒有插座，可以透過電腦、行動電源、排插等隨插即用，相當方便。

機體內則採用旋風吸流，強力風扇攪動空氣形成氣流，利用吸入式原理，將靠近的蚊蟲瞬間吸入，捕蚊過程完全無噪音；另外，機器底部有緊密集蚊盒，蚊蟲只進不出，抽屜式設計，抽出即可清潔，隨時保持乾淨。

▼ ▼ ▼點我搶超低價▼ ▼ ▼

 ▲蚊子,TECO,東元,捕蚊燈,捕蚊,。（圖／pexels）

▲TECO東元 廣角吸入式捕蚊燈XYFYK103，買一送一，原價980元、特價699元。點我購買。

「Her和她」推出「TECO東元 廣角吸入式捕蚊燈XYFYK103」，買一送一，原價980元、特價699元，相當於一台只要350元，價格超級便宜，可以在房間、客廳各放一台，或是放在蚊蟲常出沒的樓梯間、陽台等，確保蚊子不會打擾到居家生活。

關鍵字：

蚊子, TECO, 東元, 捕蚊燈, 捕蚊, Her, Her和她

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

瑞莎自嘲「時間管理大師」穿豹紋裙霸氣擺拍

瑞莎自嘲「時間管理大師」穿豹紋裙霸氣擺拍

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

ET Fashion

推薦閱讀

精緻花朵公主頭好難綁？手把手圖解教你輕鬆就學會

精緻花朵公主頭好難綁？手把手圖解教你輕鬆就學會

「日系風馬尾」3分鐘就可以輕鬆綁出　而且涼爽又優雅

「日系風馬尾」3分鐘就可以輕鬆綁出　而且涼爽又優雅

全都555元！契爾氏小紅瓶、蘭蔻黃金玫瑰、雅詩蘭黛原生露　旅行超實用

全都555元！契爾氏小紅瓶、蘭蔻黃金玫瑰、雅詩蘭黛原生露　旅行超實用

大罐「蘭蔻小黑瓶」7300元→3380元　最強嫩臉精華讓網友瘋狂回購 Jo Malone香水挑戰史低！2550元→1350元　最熱賣冠亞軍香味通通有 「地表最難約」的3大星座！　水瓶獨處魔人、冠軍永遠等下次 星巴克5／13起買一送一「改採外帶」　4大連鎖百貨美食街全實聯制 夏天長髮不再爆汗！日系、韓系包頭一次學會兩種　輕鬆綁出時尚感 星巴克5／10起「限定兩天」買一送一！　「潤玉透光」玻璃杯美翻天 9成人都不會買香水　4步驟教你如何挑選適合自己的味道

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面