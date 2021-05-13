東元「捕蚊燈」350元太划算！超廣角吸入　半夜終於不用起床打蚊子

文／C編

天氣逐漸炎熱，蚊蟲也開始出沒，購物網站「Her和她」推出「TECO東元 廣角吸入式捕蚊燈XYFYK103」，買一送一，原價980元、特價699元，相當於一台只要350元，房間、客廳各擺一台，包準晚上睡覺不會被蚊子吵醒。

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▲TECO東元 廣角吸入式捕蚊燈XYFYK103，買一送一，原價980元、特價699元。點我購買。



廣角吸入式捕蚊燈採用360度超廣角，大範圍吸入式滅蚊，在夜晚會散發出365mm的光波，可以有效誘蚊，搭載旋風吸入式風扇，蚊子只進不出，直接風乾致死，完全不用擔心拍死之後留下的細菌問題。

▲夏天蚊蟲變得相當多。（圖／pexels）



這款捕蚊燈除了創造大範圍的吸入空間之外，也採用光感應裝飾，高科技智能，感應光線就會自動啟動捕蚊燈，並設計LED燈，命長、低耗電，長時間開啟也不用擔心耗電量，夜燈功能則發出柔和的黃光，不需捕蚊時可以直接當小夜燈，用途再加1，同時支援USB設備，也就是即便身邊沒有插座，可以透過電腦、行動電源、排插等隨插即用，相當方便。

機體內則採用旋風吸流，強力風扇攪動空氣形成氣流，利用吸入式原理，將靠近的蚊蟲瞬間吸入，捕蚊過程完全無噪音；另外，機器底部有緊密集蚊盒，蚊蟲只進不出，抽屜式設計，抽出即可清潔，隨時保持乾淨。

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「Her和她」推出「TECO東元 廣角吸入式捕蚊燈XYFYK103」，買一送一，原價980元、特價699元，相當於一台只要350元，價格超級便宜，可以在房間、客廳各放一台，或是放在蚊蟲常出沒的樓梯間、陽台等，確保蚊子不會打擾到居家生活。