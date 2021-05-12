防疫不怕金魚腦！手機「內建查足跡」功能學起來　是否接觸案例立刻知曉

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近日新冠肺炎確診者持續增加，甚至開始出現了不知名感染源的本土病例，民眾們必須更加注重防疫才能平安渡過這關。每當有新確診者，衛福部會公布相關足跡位置，這時許多人都會面臨回憶的困擾，記不清楚什麼時候去了哪邊，不過其實很多人不知道的是，手機就有「內建查足跡」功能！以下一起來看看：

＃iPhone定位服務

使用iPhone的民眾，只要有將設定中的「重要位置」開啟，其實手機一直都會自動記錄所在地點，但是主要以曾經去過的「重要地點」為主，列出每次參訪的時間點，並不是按照每日的路線來記錄，雖然不是到完全的詳細，但是已相當有助於回憶自己的行蹤。

查看步驟：「設定、隱私權、定位服務、滑到最下面的系統服務、打開重要位置」



＃Google Maps時間軸

手機中必備的地圖程式Google Maps其實也有記錄位置的功能，前提是必須開啟該程式的定位，Google Maps提供的「你的時間軸」功能，能夠依照日期，顯示你當天的行程路線，去過哪些地方、如何抵達、待了多久都能知道。簡單來說，想按照地點尋找就使用iPhone定位服務，想按照日期查詢就使用Google Maps時間軸。

查看步驟：「點選Google Maps右上角帳號頭像、你的時間軸、選擇日期即可查看」

＃台灣社交距離APP

由衛福部推出的「台灣社交距離」APP，則是能夠回溯自己的足跡是否有與確診案例重疊到，只要開著藍芽即可隨時記錄下足跡，如果資料比對下顯示你曾與確診者距離2公尺內、接觸2分鐘以上，就會在第一時間接到通知。

使用步驟：「下載台灣社交距離APP、開啟接觸通知」