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哈根達斯特價了！一杯79元口味超多　粉紅雪糕、調酒冰淇淋通通想吃

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文／C編

夏天就是要吃冰，Haagen-Dazs哈根達斯堪稱冰品中的翹楚，口感香濃、口味眾多，防疫宅在家的時間變多，冰箱裡不囤一些怎麼說得過去？購物網站「Her和她」推出「哈根達斯限定組合優惠價」，超熱銷的3種組合任選，每組12入原價1650元、現在只要949元，相當於一杯79元，是不是很想3種組合通通打包！

粉紅綻放雪糕12入組

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▲哈根達斯,冰淇淋,雪酪,雪糕,Her和她。（圖／Her）

▲粉紅綻放雪糕12入組，原價1650元、特價949元，點我購買。

全新推出的粉紅綻放雪糕，絕對能滿足少女的味蕾，包覆白巧克力與覆盆子融合的爽脆外層，內在是草莓黛綺莉、哈密瓜、覆盆子、芒果，還有經典的巧克力外層，內為淇淋巧酥、草莓口味，每一支都讓人大大滿足。

夏日果戀迷你杯12入組

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▲哈根達斯,冰淇淋,雪酪,雪糕,Her和她。（圖／Her）

▲夏日果戀迷你杯12入組，原價1650元、特價949元，點我購買。

喜歡水果酸酸甜甜的口味，絕對要選擇這組，包括白桃覆盆子、仲夏野莓、芒果、草莓、藍莓、哈密瓜，水果香氣與顆粒相當清爽消暑，水果控絕對不能錯過。

經典調酒迷你杯12入組

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▲哈根達斯,冰淇淋,雪酪,雪糕,Her和她。（圖／Her）

▲經典調酒迷你杯12入組，原價1650元、特價949元，點我購買。

大人味的冰淇淋，非這組莫屬，萊姆莫希朵調酒雪酪、鳳梨可樂達調酒，酒精含量低於1%，能輕輕感受調酒的風味，而組合中的夏威夷果仁、抹茶、焦糖奶油脆餅、淇淋巧酥，都是哈根達斯的熱銷長賣口味，不知道該吃什麼的時候，隨手拿一杯都不會出錯，甜蜜香濃，多麽療癒。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

哈根達斯, 冰淇淋, 雪酪, 雪糕, Her和她

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