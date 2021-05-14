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8款設計師推薦的IKEA夏季單品　35元起讓家升級

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▲IKEA夏季新品。（圖／翻攝IKEA官網）

▲IKEA夏季新品，設計師幫推好貨。（圖／翻攝IKEA官網，以下同）

編輯／借借

隨著季節變化，居家夏季單品也紛紛出籠，IKEA近期以「在家度假」為主題，推出不少夏季單品，美國居家網站《公寓治療》推薦9款連設計師都認可的居家單品，讓你在茫茫物海中選出好貨，兼具便宜價格與風格，讓家看起來也很有型。

PÅDRAG花瓶　售價35元
具有波紋的外觀讓光線的折射更有趣，圓型底部與直立的上部相映成趣，跳脫許多花瓶呆板的樣式，無論是插滿花或單支都能擁有姿態。

▲IKEA夏季新品。（圖／翻攝IKEA官網）

VÅRFINT托盤　售價349元
人型的竹編線條看起來很有質感，手部拖把的地方採用圓潤的自然弧形，放在桌上自成一番風景。

▲IKEA夏季新品。（圖／翻攝IKEA官網）

VOXLÖV餐椅　售價2,690元
底部以彎曲的竹子形成美麗弧線，椅面則採用紙類質材，做成通風且兼具自然元素的造型，相當適合亞熱帶氣候偏熱的台灣。

▲IKEA夏季新品。（圖／翻攝IKEA官網）

▲IKEA夏季新品。（圖／翻攝IKEA官網）

BORGEBY咖啡桌　售價3,290元
2層設計的咖啡桌兼具儲物功能，也能當成客廳茶几使用，圓形與圓角的設計不怕碰撞，即便有小孩的家庭也能輕鬆使用。

▲IKEA夏季新品。（圖／翻攝IKEA官網）

▲IKEA夏季新品。（圖／翻攝IKEA官網）

FEJKA人造植栽　售價59元起
即便是植物苦手，也能輕鬆綠化室內空間，且容易擺放在各個角落，讓家整體更有自然感，當然也要記得清掃，不然它們會變成可怕的樣子。

▲IKEA夏季新品。（圖／翻攝IKEA官網）

▲IKEA夏季新品。（圖／翻攝IKEA官網）

SESAMFRÖN裝飾淺碟　售價249元
使用玻璃透明材質，帶來輕盈感與清涼感的裝飾淺碟，相當好利用在任何的居家空間，包括首飾盤、玄關置物盤、水果盤等。

▲IKEA夏季新品。（圖／翻攝IKEA官網）

SESAMFRÖN花盆　售價99元
為該品項帶來更豐富有趣線條的SESAMFRÖN花盆，白色為底不搶眼卻又稱職的做好配角角色，更為空間帶出新意，讓整體更有精緻氛圍。

▲IKEA夏季新品。（圖／翻攝IKEA官網）

SNÖBYAR桌燈　售價1,390元
以灰色陶瓷加上線條為底座的SNÖBYAR桌燈，厚實的質感帶點異國風情，可提供擴散性和裝飾性光線，為居家營造柔和又溫馨的氣氛。

▲IKEA夏季新品。（圖／翻攝IKEA官網）

關鍵字：

IKEA, 夏季, 單品, 推薦

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