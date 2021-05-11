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醫師曝「4大居家防疫習慣」！　每天消毒手機、外衣脫了別亂放

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▲疫情 。（圖／翻攝自unsplash）

▲醫師分享「居家防疫小撇步」。（圖／翻攝自unsplash）

編輯／Ann

國內疫情升溫，指揮中心宣佈即日提升疫情警戒至第二級，民眾出門在外除了要戴好口罩、勤洗手之外，回到家也要遵守「防疫小撇步」才能安心，以下4個細節一定要注意。

國外研究顯示，新冠疫情能夠存活3小時至3天，像是衣服表面就能停留2天、口罩表面甚至會達到7天，所以徹底消毒非常重要，家醫科醫師許書華先前曾在臉書分享過防疫習慣，在疫情升溫時期尤其要重視。

▲疫情 。（圖／翻攝自unsplash）

回家後脫去外衣並放在通風處

當外出衣物與細菌接觸時，每日洗衣服最為安全，另外也能將衣服掛在通風處，避免亂扔亂放，降低外出衣物與家中物品接觸的可能性。

▲疫情 。（圖／翻攝自unsplash）

玄關放置酒精

玄關處放上酒精，在家門進出時方便消毒，除了手部噴酒精，醫師也提醒門把或是任何手會觸摸到的地方都不能忽視。

每天清潔手機

很多人手機不離身，細菌或病毒非常容易吸附，建議用酒精擦拭手機大約3次，或是直接將手機殼拿下消毒，在使用時更加放心。

用鑰匙按電梯

電梯或是電燈的按鈕都是大家會觸摸的地方，所以不用手指按，可以選擇用隨身攜帶的鑰匙或是指背代替按下，同時加強酒精消毒，也切記勿用手觸摸眼、口、鼻，想要咳嗽時也需要朝下咳，並以手肘遮住。

關鍵字：

疫情, 新冠, 武漢, 肺炎, 防疫

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