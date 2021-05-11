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這只G-SHOCK要5萬！　首款鈦合金、多彩錶帶太美

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 ▲G-SHOCK金屬錶款呈現更多彩的面貌。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

G-SHOCK自2018年推出以品牌首只錶款DW-5000為基礎，發表金屬打造的GMW-B5000大賣後，究竟有什麼妙招能延續長賣氣勢？今日答案揭曉，與日本最大鋼鐵製造商新日本製鐵歷經6年開發，採用鈦金屬專門品牌TranTixxii™的全新鈦金屬製作新款GMW-B5000TR，硬度是純鈦的兩倍，但仍相當輕盈，且抗腐蝕與防過敏，外觀也很吸引人，鍊帶各小節電鍍不同色彩，誘粉絲再出手。

▲▼ G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK GMW-B5000TR-9以全新TranTixxii™鈦合金材質打造，50,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

▲▼ G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK GMW-B5000TR-9腕錶的各錶節分別採用不同顏色的離子IP電鍍，展現出紅、淺灰、深灰、金與深藍色。

GMW-B5000TR腕錶是G-SHOCK第一款鈦金屬錶，重量從過去167克減輕至104克，此特殊合金集鈦金屬優勢於一身，更比純鈦硬，為凸顯其特殊性，鍊帶特別以多色離子IP電鍍，讓錶節各自展現紅、淺灰、深灰、金與深藍色，更顯時尚，身價也較同型錶款高，定價5萬元，台灣限量15只。

▲▼ G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK MT-G藍鳳凰意象錶款MTG-B2000PH，36,000元。


繽紛色彩也躍上G-SHOCK旗下MT-G系列，以東方神話中的藍鳳凰為主題，創作MTG-B2000PH限量錶，錶殼與錶圈以藍色電鍍為基底，輔以黃到紅色的漸層色彩，象徵浴火重生的藍鳳凰，有趣的是看似海軍藍的錶帶，在白光之下竟然呈現半透明，處處有巧思；而喜歡酷酷黑錶的錶迷，可選擇MTG-B2000BDE-1A腕錶，另附一條紅色樹脂錶帶可供替換。

▲▼ G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK MTG-B2000BDE-1A腕錶另附一條紅色樹脂錶帶可供替換，38,000元。

Swatch今年在材質研發上也大躍進，獨家研發由三分之一的bio-sourced生物來源材質加上三分之二的陶瓷材質構成的嶄新複合材質「BIOCERAMIC」，集塑料與陶瓷材質優點於一身，包括較陶瓷堅硬、絲滑質感與霧面質地讓質感更提升，今夏新款大玩撞色，推出夜空藍（Limy）、活力黑（Orack）、個性裸粉（Diverspink）與晴空白（Blite）4款BIG BOLD BIOCERAMIC腕錶，每款錶點綴3色，且擁有47毫米的大錶徑與半鏤空機芯，讓人不注意也難。

▲▼ G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲Swatch BIG BOLD BIOCERAMIC在錶款設計上運用3種色調玩撞色，單只4,100元。（圖／Swatch提供）

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關鍵字：

G-SHOCK, Swatch

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