痘痘肌膚門診激增2、3成　連乾性肌膚也求診

記者李薇／綜合報導

即使過了青春期，臉上還是痘痘不斷？皮膚科醫師廖苑利解釋，肌膚出油的狀況從進入青春期開始，但成人之後其實並不會立即減少，通常皮脂腺減少分泌大多會再中老年後，但痘痘並不僅只是油性肌膚的專利，就連乾性肌膚也會狂冒痘痘，這就跟許多因素有關，像是荷爾蒙失調、工作生活壓力，這類原因都有可能導致長痘，針對這些問題對症下藥，才能跟你臉上的痘痘說掰掰！

▲長痘痘不是油性肌膚的專利。（圖／pexels）



廖苑利提到，每到台灣天氣炎熱的時間，皮膚門診的人數就會增加兩到三成，大部分來求診的人都是因為臉上過度出油，導致的粉刺痘痘問題，不過這類朋友其實不用太擔心，只要從生活細節處做好，也能抑制肌膚過度出油的狀況。

像是可以準備肌膚降溫的產品、做好日常的肌膚清潔，調整飲食避免肌膚發炎、過敏問題，再由醫師這邊配合開立像是外用A酸、類固醇、口服抗生素等藥劑，降低肌膚問題再來開始做日常保養。

油性肌膚的朋友在選擇保養品上，除了要注重質地、成分，更要記得以「最簡單的程序」為主，成分清透不黏膩、補保濕補水為主避免油類成分，保養程序盡量精簡化，臉上產品避免過多引起毛囊堆積形成粉刺，日常清潔上可以選用像是凝膠類的清潔產品，深度清潔毛孔髒污，讓臉上呈現最乾淨狀態。

▲痘痘盡量避免去用手擠。（圖／pexels）



即使臉上乾也會長痘痘？廖苑利解釋，其實痘痘形成的原因很多，不僅只是油性肌膚的專利，更多時候是生活的壓力因素、身體荷爾蒙失調所導致的問題，現代人長期作息、飲食不正常，導致身體的生理機制不平衡，或是因為工作壓力大引起的壓力痘，這些原因也困擾不少人，不過這些問題只要找到方法解套，都能獲得良好的改善。

針對壓力型痘痘的朋友，雖然教你們立即放下煩惱，就能讓你的痘痘問題減緩，相信許多人一定覺得是老生常談的答案，但廖苑利建議，找對宣洩壓力的出口才是最重要的。

像是平常工作生活壓力大的朋友，會透過高強度的運動，讓大腦轉移注意力、或是讓你舒緩身心的活動，像是有人藉由寫日記、烘焙、或是尋求心理諮商師，多元方向找到壓力釋放出口，即使天天都要面對巨大的壓力，也才不會悶住自我！

▲痘痘肌膚原因很多，要對症下藥才行。（圖／pexels）



另外，若是因為荷爾蒙失調導致的痘痘問題，最主要的還是要先尋求醫師的幫助，透過日常作息的調整、飲食習慣的改變，配合藥物治療，也能讓狀況改善很多，從根本去改善，而不是一味的相信網路偏方，找到最適合自己的抗痘方式，才能讓自己擁有最好的肌膚狀態。

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