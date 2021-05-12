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9成人都不會買香水　4步驟教你如何挑選適合自己的味道

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文／Cheryl　圖／品牌提供

香水代表一個人的性格、風格，就像是穿搭一樣，跟著不同的穿搭風格，可以換上不同的香氛單品，但很多人其實不會挑香水，只知道噴在身上聞一聞就下手買了，其實建議可以透過不同的方式，來選擇出真正喜歡的味道。

1.先在試香紙上面聞

一般香水都會建議使用試香紙先聞聞看是否喜歡這種調性的香水，尤其是剛噴在試香紙上面的單品，通常只會聞到香水的前調，可以先試試看這前調是不是自己喜歡的味道。

2.接著噴上手腕試香

挑到不錯的前調之後，可以將香水噴在自己的手腕上，因為香水在不同的溫度揮發出來的香氣，又會有所不同，因此建議可以噴在手腕上，嘗試看看自己體溫下的味道是否喜歡。

3.過半小時再入手

通常一個香氛的揮發，大約會過半小時，就會抵達後味的香氣散發，建議買香水的時候，可以先噴在手腕上，然後到附近逛一圈，大約過半小時，聞一聞後味，假如味道喜歡，就可以入手了！

4.買一杯咖啡去聞香

咖啡豆有助於清理香氣的味道，幫助聞香更清晰，所以如果想試不同香味的話，可以買一杯咖啡前往，在聞下一支香水之前，先聞一下咖啡的味道，清理一下鼻子的嗅覺，再進行聞香的動作，聞出來的香氣會更加清晰。

【推薦單品】

Lucien Ferrero 6號交響曲 Harmonie Pastorale

▲香水,試香,聞香,香氛,dior,三宅一生,Lucien Ferrero,marc jacobs。（圖／品牌提供）

Lucien Ferrero運用調香專業完美勾勒出貝多芬六號(田園)交響曲的音符、曲調中的真摯熱情。始於馥郁的乳香、薰衣草和酸柑，轉換至鮮沛綠意的鼠尾草和百里香，同時透過薄荷傳遞清新甦活感、以白色茉莉花香賦予脫俗仙氣。後調尾韻除了草木氣息，甚至還有木質香，彷彿是爪哇岩蘭草，廣藿香精油柚木的香氣親密相擁後，跳起滿溢歡樂綺麗感的空靈舞步。

Dior迪奧香氛世家系列 伊甸岩度假香氛

▲香水,試香,聞香,香氛,dior,三宅一生,Lucien Ferrero,marc jacobs。（圖／品牌提供）

全新Dior迪奧香氛世家系列－伊甸岩度假香氛，為自然之美的純淨香氣代表，如舌尖上的海鹽結晶、燦爛陽光照耀的古銅肌膚、法國南部茂密的松樹。它兼具木質與花香調，伴隨著礦物及松林的氣息，清新明亮的香氣述說著蔚藍海岸的迷人愉悅。帶有暖陽氣息的花香，與海洋香調交織，襯托出這座位於蔚藍海岸濱上的傳奇度假村，以及其無法抗拒的美景。

Marc Jacobs 小雛菊嬌陽淡香精

▲香水,試香,聞香,香氛,dior,三宅一生,Lucien Ferrero,marc jacobs。（圖／品牌提供）

此款香氛是由香水之家FIRMENICH的世界知名香水大師ALBERTO MORILLAS創作，暖陽照耀在小雛菊花田中並以小雛菊不同面向所散發不同層次的香氣，加以混合明亮、充滿活力的水果香氣草莓、梨子，隱隱襯出果香的獨雅姿態，中調則以蜂蜜與花香細膩帶出甜蜜的蜜香和淡雅玫瑰花香，最後添以溫暖香草綿延不息的調性與鮮綠苔蘚平衡，讓人被獨特和迷人的香氣所包圍。

三宅一生 露光淡香精

▲香水,試香,聞香,香氛,dior,三宅一生,Lucien Ferrero,marc jacobs。（圖／品牌提供）

前調以淡麗紫丁香與溫醇茴香濃淡錯身，杏仁奶賦予的溫暖馨香，完美襯托外溫內熱的女性嬌柔氣質。中調綻放出清雅茉莉花香，好似萬物茂生的雀躍漫步靈動旋出。尾韻則揉合甜香橙花與嬌豔玫瑰，在香草的襯托下打造魅力四射的繽紛花束，洋溢令人振奮的花朵香。木質麝香基調突顯清新的自然感受，宛若被包裹在絲蛹中怡然舒適、愜意自得。

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