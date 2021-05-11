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Leo王反差萌愛「荷包蛋襪」　峮峮曝小隻女「微妙界線」穿搭秘訣

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▲Leo王、峮峮一同出席Adidas Original活動。（影 / 記者王蓁蓁攝） 

記者王蓁蓁 / 台北報導

Adidas Originals以「Sustainability 永續」為概念，攜手美、英、日3國藝術家帶來全新ARTIST PACK聯名系列，上市活動邀來饒舌歌手Leo王與藝人峮峮（吳函峮）站台，聊到最想入手單品，超愛吃蛋的Leo王立馬展現童心，秀出Q到不行的「荷包蛋」襪子，甚至直接用台語自曝：「我很貪吃！」峮峮則是看中了Leo王身上的龍蝦印花襯衫，「有點Oversize的設計讓女孩們穿起來很可愛」。

▲Adidas Originals ARTIST PACK聯名系列 。（圖／記者王蓁蓁攝、品牌提供）

▲Leo王、峮峮互相看中對方身上的印花單品。（圖 / 品牌提供） 

Leo王以寬大鬆垮的風格，展現一如往常「嘻哈」精神，身上的龍蝦印花襯衫隨興又不失態度，出自英國藝術家Philip Colbert之手，充滿童趣的圖案與Leo王不按牌理出牌的風格不謀而合，另外他也搭配了美國的藝術家Craig & Karl設計的繽紛撞色小包以及棒球帽，「我很喜歡Craig & Kar『WE ONLY HAVE ONE我們只有一個地球』的概念」Leo王補充道，很多東西都只有1個：「包括你、跟我也都只有1個，是很發人省思的議題。」

▲Adidas Originals ARTIST PACK聯名系列 。（圖／記者王蓁蓁攝、品牌提供）

▲Leo王身上的龍蝦印花襯衫與他不按牌理出牌的風格不謀而合。（圖 / 記者王蓁蓁攝）

▲Adidas Originals ARTIST PACK聯名系列 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲Adidas Originals ARTIST PACK聯名系列 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲Leo王喜歡的荷包蛋系列，由英國藝術家Philip Colbert打造。（圖 / 記者王蓁蓁攝）

本身是創作歌手的Leo王，愛將日常生活與注入音樂作品中，特別喜歡跟食物連結，像是《快樂的甘蔗人》、《時間的奶昔》等等，都是以食物作為歌名，他搞笑用台語說：「因為我很貪吃。」因此他也對峮峮身上Philip Colbert系列的「荷包蛋」印花愛不釋手，愛吃荷包蛋的Leo王說道：「沒有想到藝術家會將大家平常很熟悉的荷包蛋，融合在作品裡。」他表示很喜歡跟日常有連結、生活化的巧思。

▲Adidas Originals ARTIST PACK聯名系列 。（圖／記者王蓁蓁攝、品牌提供）

▲Adidas Originals ARTIST PACK聯名系列 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲峮峮看上了Leo王身上的龍蝦印花襯衫，NT$3,290。（圖 / 品牌提供、記者王蓁蓁攝）

峮峮則是看中了Leo王身上有著滿滿龍蝦的印花襯衫，她提到：「男版的設計，會讓女生穿起來有點Oversize的感覺。」順勢營造出偷穿男友衣服可愛氛圍，「男生穿的話，則有一種『萌』感，讓女生覺得『天阿～～好可愛～是龍蝦耶～～』」峮峮俏皮發出長音演繹。

▲Adidas Originals ARTIST PACK聯名系列 。（圖／記者王蓁蓁攝、品牌提供）

▲峮峮運用短版縮口T恤搭配高腰短裙拉長比例。（圖 / 品牌提供）

個子不高的峮峮也特別向跟她一樣的「小隻女」們喊話：「嬌小女孩們就是要穿短版上衣。」運用層次去展現身材比例，像她身上Philip Colbert的荷包蛋印花上衣，側邊附有綁繩的設計，可以拉緊下擺往上收成短版T恤，再搭配高腰迷你短裙、以及中長襪與小白鞋「腿就會看起來被拉長」，但她也強調襪子的長度只能剛好到小腿肚下方，「這是一個微妙的界線」若是超過反而會讓腿看起來變粗。

【看更多「食物」】

鮪魚壽司錶

Seiko走年輕路線的Seiko 5 Sports系列，與在日本被譽為「東方 Supreme」的滑板品牌EVISEN SKATEBOARDS推出聯名錶，其中SRPF95K1竟以「鮪魚壽司」為靈感，錶面與錶圈的紅白斜紋，正是鮪魚刺身，白色錶帶的立體效果是米飯，吃壽司沾的醬油，則以錶冠上的黑色表現，錶背的綠色，想當然爾就是芥末了。

看完整報導►Seiko鮪魚壽司錶請「視吃」　醬油、芥末一應俱全

吐司側背包

日本品牌NO-TICCA設計了一款「袋裝吐司側背包」，外觀看起來就像是一袋吐司，從吐司本身到外包裝的袋子都仿真，根本百分之百還原，還有果醬吊飾可以掛在一邊，可愛到不行，不過吐司包還沒上市，跪求快點開始販售，好想買一袋回家！

看完整報導►「袋裝吐司側背包」網喊好想要！再掛上果醬小娃娃太可愛

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關鍵字：

Adidas, Leo王, 峮峮, ARTISTPACK聯名系列, 潮流

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