5個「禿頭掉髮警訊」快記好！　分線變寬、頭髮變細都危險

▲許多人都有掉髮困擾。

編輯／Amanda 圖／翻攝unsplash、pexels

現代人作息不規律、壓力大，越來越多人有掉髮的困擾，異常掉髮問題不改善，不僅髮際線後退，小心禿頭也來報到！但其實頭皮出狀況都有跡可循，像是以下5種訊號一旦出現了就要小心，千萬別輕忽。

＃常搔癢還有頭皮屑

如果頭皮常常有搔癢感，還有紅腫、頭皮屑等問題，就連剛洗完頭也都有這些狀況，很可能你的頭皮正處在發炎狀態，最好及早尋找醫師診斷治療，避免發炎情況惡化，甚至使得毛囊永久受損，造成永久性落髮。

＃頭皮出油狀況異常



頭皮油脂分泌較多的人，通常落髮情況會比較嚴重，尤其若沒有正確清潔，油脂堆積、阻塞毛囊，影響頭皮毛囊健康，更會引起搔癢、頭皮屑和掉髮等問題。而頭皮油脂分泌失衡，頭髮也容易變得油膩黏塌，如果頭皮突然出現異常出油情況，就要小心。

＃分線空隙變大



大部分人頭髮都有分線，若是突然發現自己分線變得越來越寬，甚至越來越能清晰看到頭皮，或是紮頭髮時發現馬尾越來越小一圈，都代表著掉髮增多。

＃髮際線後退

髮際線的變化可說是最直接的判斷方式，還有個簡單的髮際線測試可以幫助判別。以眉毛上方為起始位置，將手掌4根手指併攏貼在額頭上，若額頭高度在4根手指寬度以內都算正常，但若額頭高過4指寬度或超過7cm，表示髮線很高或髮線已後退。

＃頭髮變細且易斷裂

原來頭髮比較粗硬的人，如果突然間頭髮變細變軟且容易斷裂，可能是早起雄性禿。頭皮跟臉部肌膚一樣都會老化，而髮質變得脆弱，髮絲變細變軟、髮根不牢靠，都是老化現象，平時要注意營養攝取是否均衡，且盡量維持健康規律作息，幫助延緩老化。

想改善、預防掉髮問題，除了平時要正確清潔頭皮頭髮，適時保養頭皮頭髮；飲食上也可多補充蛋白質，維他命C、B群，含鐵質、鋅食物，且勿隨意亂節食，導致營養不良；養成規律作息，盡量少熬夜，確保睡眠充足。此外，最重要的事，如果發現有異常掉髮情況，也一定要及早尋求專業醫師的診治。

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