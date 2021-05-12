fb ig video ETtoday search mobile

夏必備！網揭「定妝噴霧」5大使用時機，噴在美妝蛋上超貼妝

>

▲▼網揭「定妝噴霧」5大功用。（圖／翻攝自IG）

▲定妝噴霧是完妝時戴口罩的好搭檔。（圖／翻攝自IG/aoihamada、品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

隨著天氣越漸濕熱，精心化好的妝容越來越容易脫妝，特別是現在需要長時間佩戴口罩，「定妝噴霧」一躍成為妝容救世主。熱氣溫加速水分流失，更可能刺激皮脂腺分泌更多油脂，如何維持妝容清透完美，成為夏日關鍵課題。

定妝噴霧怎麼用？

大約距臉部25公分處，輕壓噴頭的同時手部呈Ｘ或Ｚ字形移動，達噴霧的最佳均勻程度。

使用時機

保養後：有效補水、防止肌膚水分散失，作為保養最後一道程序將保養品有效封存。

上妝時：均勻噴灑於海綿或刷具使其浸潤後使用，讓後續底妝更加服貼。

完妝後：穩定妝容，讓底妝表現更加細緻，增加潤澤度、減少脫妝情況發生。

輕防護：完妝時均勻地噴灑於全臉（約按壓3下），靜待60秒即可。

絕對防護：完妝時均勻地噴灑於全臉，靜待60秒後再次重複上述步驟。

隨時補充：為臉部肌膚立即補水。

▲▼夏必備！網揭「定妝噴霧」5大功用 。（圖／品牌提供）

▲ILIA保濕防護定妝噴霧，50ml，1,350元。

添加海洋活性因子，富含植物性營養素以及適合肌膚滲透壓的補水能力，有效潤澤肌膚並維持肌膚水潤。結合洋乳香，使肌膚表面更加平滑、隱形毛孔、減少多餘油光感。

▲▼夏必備！網揭「定妝噴霧」5大功用 。（圖／品牌提供）

▲KOSE 蔻絲媚影 美顏定格持粧噴霧(迷你瓶) ，40ml，220元。

保有原優異妝效，持妝效果再升級，全新噴頭的水霧更加均一細緻， 輕輕一噴即形成清爽服貼的薄膜，不只防水更抗油脂。

▲▼夏必備！網揭「定妝噴霧」5大功用 。（圖／品牌提供）

▲PONY EFFECT 絕對持久定妝噴霧，100ml，890元。

添加杜松精油萃取、天然椰子油與白樺樹皮萃取，噴後能提升肌膚保濕度、滑順度及服貼度，搭配超精細噴頭，保濕小分子隨著噴霧完美均勻分布形成防水保護膜，牢牢抓住妝容。

關鍵字：

定妝, 不脫妝, 抗油, 防水, 定妝噴霧

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

瑞莎自嘲「時間管理大師」穿豹紋裙霸氣擺拍

瑞莎自嘲「時間管理大師」穿豹紋裙霸氣擺拍

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

ET Fashion

推薦閱讀

「地表最難約」的3大星座！　水瓶獨處魔人、冠軍永遠等下次

「地表最難約」的3大星座！　水瓶獨處魔人、冠軍永遠等下次

「3星座女」對前任念念不忘　巨蟹太重感情、第1名心事藏很深

「3星座女」對前任念念不忘　巨蟹太重感情、第1名心事藏很深

夏天長髮不再爆汗！日系、韓系包頭一次學會兩種　輕鬆綁出時尚感

夏天長髮不再爆汗！日系、韓系包頭一次學會兩種　輕鬆綁出時尚感

社區感染拉警報！營養師：「6類防疫食物」多吃，提升免疫力又不會胖 網狂點頭「認識前後反差最大」星座Top 3 ！　冠軍高冷全是騙人的 嘴超緊！「最守得住秘密」星座Top 3 　處女裝傻、冠軍跌破眼鏡 Jennie露內衣配「要穿不穿」的牛仔褲　狂曬「邪惡深V」＋零死角美背 趙麗穎「隔海撞衫」Krystal輸了！全綠超難駕馭　網認：有差距 這只G-SHOCK要5萬！　首款鈦合金、多彩錶帶太美 麥當勞「大麥克便當盒」爆紅！雙層設計超好用　拎去野餐最Q

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面