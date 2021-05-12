夏必備！網揭「定妝噴霧」5大使用時機，噴在美妝蛋上超貼妝

▲定妝噴霧是完妝時戴口罩的好搭檔。（圖／翻攝自IG/aoihamada、品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

隨著天氣越漸濕熱，精心化好的妝容越來越容易脫妝，特別是現在需要長時間佩戴口罩，「定妝噴霧」一躍成為妝容救世主。熱氣溫加速水分流失，更可能刺激皮脂腺分泌更多油脂，如何維持妝容清透完美，成為夏日關鍵課題。

定妝噴霧怎麼用？

大約距臉部25公分處，輕壓噴頭的同時手部呈Ｘ或Ｚ字形移動，達噴霧的最佳均勻程度。

使用時機

保養後：有效補水、防止肌膚水分散失，作為保養最後一道程序將保養品有效封存。

上妝時：均勻噴灑於海綿或刷具使其浸潤後使用，讓後續底妝更加服貼。

完妝後：穩定妝容，讓底妝表現更加細緻，增加潤澤度、減少脫妝情況發生。

輕防護：完妝時均勻地噴灑於全臉（約按壓3下），靜待60秒即可。

絕對防護：完妝時均勻地噴灑於全臉，靜待60秒後再次重複上述步驟。

隨時補充：為臉部肌膚立即補水。

▲ILIA保濕防護定妝噴霧，50ml，1,350元。

添加海洋活性因子，富含植物性營養素以及適合肌膚滲透壓的補水能力，有效潤澤肌膚並維持肌膚水潤。結合洋乳香，使肌膚表面更加平滑、隱形毛孔、減少多餘油光感。

▲KOSE 蔻絲媚影 美顏定格持粧噴霧(迷你瓶) ，40ml，220元。

保有原優異妝效，持妝效果再升級，全新噴頭的水霧更加均一細緻， 輕輕一噴即形成清爽服貼的薄膜，不只防水更抗油脂。

▲PONY EFFECT 絕對持久定妝噴霧，100ml，890元。

添加杜松精油萃取、天然椰子油與白樺樹皮萃取，噴後能提升肌膚保濕度、滑順度及服貼度，搭配超精細噴頭，保濕小分子隨著噴霧完美均勻分布形成防水保護膜，牢牢抓住妝容。