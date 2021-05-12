「3億網紅」露bra混搭寶格麗珠寶當大使　二寶媽聲勢更旺

▲Chiara Ferragni成為寶格麗最新全球大使。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

記者陳雅韻／台北報導

義大利籍的時尚網紅始祖Chiara Ferragni成為二寶媽後，聲勢不減反升，3月底產下女兒Victtoria後尚未滿月，義大利品牌TOD'S即宣佈她成為董事會成員，股價旋即大漲12.1%，讓她面子十足，近日再傳來好消息，她加入寶格麗（BVLGARI）大家族，當上全球品牌大使。

▲Chiara Ferragni過去常戴卡地亞美洲豹戒指與腕錶，未來應該比較常見寶格麗Serpenti項鍊蹤影了。（圖／翻攝chiaraferragni IG）



Chiara Ferragni勤於在分享日常穿搭，目前於IG已擁有2351萬位粉絲，是精品品牌眼中的超強「帶貨王」，最新、最夯的時尚精品總是搶先在她身上曝光，她也很有商業頭腦，自創同名時尚品牌賣眨眼鞋、服裝與配件，為了寶貝女兒還擴增產品線推出嬰兒連身裝，已累積超過3億元的身家。

▲Chiara Ferragni一直是寶格麗Serpenti系列的擁護者，秀美甲兼秀蛇鑽戒。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

曾代言義大利珠寶品牌Pomellato的Chiara Ferragni，卸下代言人身分後盡情穿搭珠寶，盡情戴上卡地亞（Cartier）LOVE手環、美洲豹戒指、PANTHERE DE CARTIER美洲豹腕錶，混搭寶格麗Serpenti系列蛇項鍊、戒指或古幣項鍊。不過成為寶格麗大使後，她勢必要先將卡地亞收藏收起來，將寶格麗豐富的品項戴好戴滿，首波釋出的照片她大方露bra，搭古幣項鍊與Serpenti鑽石手環，一如以往搶眼高調。

▲寶格麗於IG公布Chiara Ferragni佩戴B.zero1系列項鍊新照。（圖／翻攝bvlgari IG）

►36歲山下智久曬18歲戴名牌嫩照 網友驚：都沒變！

►Lisa無辜眼神狂放電 秀寶格麗人氣強壓木村光希



