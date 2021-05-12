凱特王子妃拎1.3萬元新包秒斷貨　選包不求大名牌、最愛簡潔設計

▲凱特日前到英國國家肖像館，出席攝影集《Hold Still》上市活動。（圖／路透社）



記者陳雅韻／台北報導

日前英國王子妃凱特現身英國國家肖像館，出席集結她與其他攝影師紀錄疫情期間眾生相的攝影集《Hold Still》上市活動，一襲合身剪裁的2018年Eponine London紅色大衣搭配駝色百褶裙的氣質穿搭，再一次贏得好評，更讓人眼將為之一亮的是她終於拎新包，是倫敦品牌DeMellier約13,000元的駝色小包。

▲凱特穿Eponine London紅色大衣，拎約13,000元的DeMellier新包。（圖／路透社）

凱特惜物眾所皆知，只要穿戴新貨總會引起討論，她宣傳攝影集當天所拎的新包，為DeMellier旗下THE NANO MONTREAL駝色小型手提包，附背帶可斜背，身為英國王室「帶貨王」，果然一拎就讓此包迅速售罄，必須預訂才有機會在6月入手，其他黑色、藍色款仍有庫存。

▲凱特所拎的英國品牌DeMellier旗下THE NANO MONTREAL包迅速售罄。（圖／路透社）

從凱特出席公開場合所使用的包款，可發現她不追求一線精品品牌，而對英國中價位品牌情有獨鍾，而款式她偏愛帶有建築感俐落線條的包款，沒有浮誇的Logo，多以金扣作為包身裝飾，她的搭配祕訣是包款顏色必定與服裝其中一個色彩相呼應，流露優雅氣息。

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