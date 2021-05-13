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反覆冒痘？不能吃炸雞？皮膚科醫師解答鄉民最常問的痘痘5大問題

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▲▼醫師解答最常問的痘痘5問題 。（圖／翻攝ＩＧ,pexels）

▲痘痘是許多台灣女生的美肌大魔王，不只讓人困擾更有疑惑。（圖／翻攝IG@__yoonbomi__）

記者張毓容／台北報導

夏季氣溫飆高，粉刺、痘痘、油田也隨時蓄勢待發，各種皮膚問題接踵而至，該怎麼舒緩解決？有沒有預防的方法？臺安醫院皮膚科主任曾德朋針對網友們最常提問的痘痘問題一一解答，面對痘痘危機別再自己關起門來亂擠亂擦藥，快來聽專業的怎麼說。

▲▼醫師解答最常問的痘痘5問題 。（圖／翻攝ＩＧ,pexels）

▲油炸物會刺激皮脂分泌，容易冒痘的人盡量少吃。（圖／翻攝IG@midoricoo ）

Q：愛吃炸雞跟長痘痘有關？

A：油炸物的確會刺激皮脂腺分泌而促使粉刺、痘痘生成，若是無法克制對油炸物的喜愛，建議吃完後可多補充水分，幫助維持肌膚平衡。

Q：為何有些地方一直重複冒痘？

A：受過傷的皮膚較脆弱，一旦再受刺激就容易再次生成痘痘。

▲▼醫師解答最常問的痘痘5問題 。（圖／翻攝ＩＧ,pexels）

▲長痘痘時更要留意肌膚清潔，盡量別自己動手擠。（圖／翻攝pexels）

Q：要怎麼消除痘痘？ 可以擠嗎？

A：當痘痘開始生成時，首先要做足清潔，避免讓痘痘變紅變腫；一旦痘痘開始化膿，通常伴隨表皮破裂與傷口，可至皮膚科尋求建使用含有抗生素痘痘藥幫助消炎；若進一步成微囊腫型痘痘，同樣需尋求皮膚科醫師專業建議，嚴重的痘痘可施打具消炎效果的類固醇痘痘針。

Q：吃九層塔、檸檬會讓痘疤變深？

A：很多人常聽說芹菜、九層塔、檸檬等感光食物吃了會變黑，但其實以一般平均攝取量來說，這些食物影響膚色有限！想避免痘疤變深，擦上具有防禦UVA、UVB的防曬品更佳有效。

▲▼醫師解答最常問的痘痘5問題 。（圖／翻攝ＩＧ,pexels）

▲長痘痘時的保養品和步驟越簡單越好，以免造成肌膚負擔。（圖／翻攝IG@aoihamada ）

Q：長痘痘時該怎麼保養？

A：長痘痘的時候，肌膚正是最脆弱的發炎時期，此時使用的保養品成份和保養步驟越簡單越好，避免過於複雜的成分、層疊保養造成肌膚負擔。

►皮膚科醫師曝「致痘食物排行榜」！Top 1竟是印象中的健康食物

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►「5大防曬誤區」超多人全都中！　用量太少等於白塗

關鍵字：

保養, 護膚, 痘痘, 冒痘, 痤瘡, 青春痘, 問題, 困擾, 皮膚科醫師, 醫生, 解答

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