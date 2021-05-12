明星美妝搶推「絕美珍藏版」　錯過這次有錢也買不到！

▲美妝珍藏版的絕美外型設計，很有收藏價值。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

美妝控注意！收藏美妝的好機會來了，嬌蘭鈴蘭淡香水瑾卉繡珠蜂印瓶美出新高度、女星幾乎人手一瓶的極致保濕面膜推出沁籃包裝限量加大版，而以磨砂膏闖出名號的SABON，也祭出上限量版SABON經典PLV身體磨砂膏珍藏版，優雅外型讓人想甘情願買單。

▲Guerlain 鈴蘭淡香水瑾卉繡珠蜂印瓶，125ml+30ml，23,800元（限量100組）。

每年春天法國嬌蘭每年都會推出一款鈴蘭香水，今年的鈴蘭淡香水瑾卉繡珠蜂印瓶，其以手工剪裁、塑型與繡製鈴蘭花串，並以珍珠為花之心，詮釋鈴蘭花串在山谷中綻放的優雅身影，典藏組合包含125ml瓶裝以及30ml的帝王蜂印隨身瓶，讓消費者不僅可以典藏此款珍稀香氛，更能隨身攜帶這典雅雋永的幸運香氣。





值得一提的是，繡珠蜂印瓶上的頸飾精巧別緻，由專業知名的「嬌蘭女工藝師」（Dames de Table）裝飾於瓶身上。她們手工編織銀線，在蜂印瓶頸周圍環繞珍珠花飾，垂墜下來，點綴瓶身上法國嬌蘭歷史悠久的品牌標誌－蜜蜂。

▲SABON 經典PLV身體磨砂膏，600g（珍藏版），2,080元。

SABON為歡慶磨砂膏的誕生與「磨砂膏女王」美譽，也特別獻上限量版經典PLV身體磨砂膏珍藏版。限量珍藏版包裝結合華麗的花紋設計與深咖啡色的緞帶、金色LOGO牌飾，展現SABON古典優雅的風格。

▲VALMONT 極緻保濕面膜 （澗藍水滴限量珍藏版），100ml，9,400元。

VALMONT為慶祝極緻保濕面膜上市五周年，今年特別推出100ml限量加大版，以澗藍水滴作為設計靈感，從瓶身到外盒都換上全新沁涼藍色包裝，從內到外都彰顯極緻保濕面膜一抹深層保濕、肌膚立即澎潤飽滿功效。建議愛用者一定要把握此次難得機會，直接加倍升級為100ml大容量，定價超划算。