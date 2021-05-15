黑頭讓臉看起來好髒！韓妞最愛八款「去粉刺面膜」　養出白嫩寶寶肌

天氣逐漸暖和，臉部分泌的油脂和老廢角質也更容易堆積～韓妞通常這時候就會使用去黑頭粉刺的面膜，幫助清理老廢角質、調理毛孔！以下就公開韓國知名美妝app化解的「去黑頭面膜」榜單TOP 8，一起來看看韓妞都用什麼養成寶寶肌吧～

去黑頭面膜TOP8：A'pieu 鬼怪三段鼻貼（1片）

▲A'pieu 鬼怪三段鼻貼。（圖／A'pieu）

A'pieu家的產品因為CP值高、物美價廉，所以是很多小資韓妞愛用的品牌～這款鬼怪三段鼻貼更是韓國GLOWPICK消費者票選第一！許多韓妞對他的評價是：「能夠改善黑頭問題」、「代謝角質效果好」，不過也有人表示這款鼻貼的形狀貼合度沒有那麼高，很容易影響使用效果～

去黑頭面膜TOP7：CNP 粉刺淨光鼻膜組（3組）

▲CNP粉刺淨光鼻膜組。（圖／CNP）

CNP粉刺淨光鼻膜組是「粉刺分手極凈鼻膜組」的升級版～這款鼻膜共有兩劑，第一劑添加CNP專利成分與維他命C衍生物，能深層清潔黑頭粉刺，第二劑則是添加高嶺木，在緊緻毛孔的同時溫和舒緩肌膚。韓妞則表示，這款鼻膜的貼合度很高，清潔效果很顯著，不過建議使用過後要及時收縮毛孔，避免毛孔粗大、肌膚受到刺激～

去黑頭面膜TOP6：BORNTREE 檸檬凈透去黑頭鼻貼（10片/盒）

▲BORNTREE 檸檬凈透去黑頭鼻貼。（圖／BORNTREE）

BORNTREE這款鼻貼在台灣雖然比較冷門，但是在韓國人氣卻很高～這款鼻貼屬於溶解式鼻貼，比起前幾款以撕拉方式清除黑頭粉刺的傷害小，韓妞更表示用完後會感覺鼻子的毛孔被暢通、很光滑～不過有部分人使用時會有灼熱感，建議敏感肌後續要做好保濕，並且建議一週至多使用一次即可。

去黑頭面膜TOP5：Nightingale 章魚去黑頭粉刺三步驟鼻貼（3片/盒）

▲Nightingale 章魚去黑頭粉刺三步驟鼻貼。（圖／Nightingale）

Nightingale的章魚鼻貼之前就曾經爆紅過，今年在韓國仍然是榜上有名～這款鼻貼也是三段式鼻貼，第一步溶解、第二步撕拉粉刺、第三步收斂毛孔，韓妞表示這款鼻貼清潔力強，還能幫助調理油水不平衡，非常適合油肌使用。不過在撕拉時有時會有痛感，建議敏感肌小心使用～

去黑頭面膜TOP4：HATHERINE 凈透去黑頭鼻貼（8片/盒）

▲HATHERINE 凈透去黑頭鼻貼。（圖／HATHERINE）

HATHERINE的鼻貼也是在台灣比較冷門，但在韓國知名度卻很高的產品～這款鼻貼操作比較簡單，在洗臉後使用，並在鼻子濕潤的清況下貼上鼻貼，敷10-15分鐘後再拿下即可。這系列共有3款，包含去黑頭以及添加茶樹成分的鼻貼，不過這款除白頭是韓國最熱賣的～韓妞表示他除了去粉刺之外，去黑頭的效果也不錯，不過也有部分人覺得頻繁使用毛孔會更粗大，建議一定要做好後續的毛孔收斂！

去黑頭面膜TOP3：ME FACTORY 三段小豬鼻貼（10片/盒）

▲ME FACTORY 三段小豬鼻貼。（圖／ME FACTORY）

ME FACTORY的小豬鼻貼在韓國非常受歡迎～這款鼻貼也分成三步驟，第一步是以熱貼打開毛孔，第二步則是撕拉出黑頭粉刺，最後一步則是收斂毛孔，許多韓妞用完都說：「毛孔淨化效果超乎預期」、「有效調理粗大毛孔」！不過這款鼻貼因為是撕拉式，所以用完有時也可能出現微微的泛紅、敏感，建議不要過度頻繁使用～

去黑頭面膜TOP2：One-day's You 黑頭掰掰毛孔水潤清潔液 100ml

▲One-day's You 黑頭掰掰毛孔水潤清潔液。（圖／One-day's You）

One-day's You的黑頭溶解液之前在台灣就爆紅過～更是是2019年韓國知名美妝節目GET IT BEAUTY評比出的「去黑頭top級」的產品！只需要將清潔液倒在化妝棉上濕敷約10分鐘，接著再用棉花棒將黑頭去掉即可～韓妞表示，這款產品不只使用方便，更是結合去角質、深層淨化毛孔於一身，而且比起物理性去角質來得溫和！不過有少數人表示使用時有微微灼熱感，敏感肌也要慎選～

去黑頭面膜TOP１：CNP 粉刺分手極凈鼻膜組（10入裝）

▲CNP 粉刺分手極凈鼻膜組。（圖／CNP）

最後一款就是CNP家最知名的「粉刺分手極凈鼻膜組」！這款鼻膜也分成三步驟使用，第一劑添加天然成分可柔嫩溶解黑頭粉刺與皮脂，第二劑添加金縷梅萃取物等，可幫助有效調理毛孔粗大、恢復肌膚膨潤～韓妞表示這款使用效果更為溫和，對肌膚傷害比較小，建議洗完澡讓毛孔打開再使用效果更好！

文／美人圈

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