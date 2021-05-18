擦防曬再上粉容易起屑？化妝師傳授正確5技巧　底妝才能服貼透亮

防曬是一年四季都很重要的底妝步驟，但是很多時候上了防曬後再上底妝、很像很容易起屑，讓粉底結塊，化妝師傳授正確防曬後上妝技巧，底妝更服貼通透、防曬不起屑！

正確擦防曬後上妝技巧1：妝前保養注意成分，化學反應易起屑

起屑原因除了乾燥、更多時候是因為成分產生化學反應而起屑，通常凝凍類或透明濃稠的保濕品都含有「高分子膠」成分，很容易與底妝產生化學反應，所以建議在妝前避免使用，可以簡單以乳霜或水乳替代、一樣有鎖水保濕的效果。

夏季妝前保養可以以清爽的水乳保濕就好，洗完臉後先以沾濕的化妝棉順著肌膚紋理輕輕擦拭、梳整肌膚表面，接著以清爽的保濕精華完成保養步驟，油肌的話可以直接以防曬取代乳霜，或是在容易乾燥脫皮的部位「局部」擦上乳霜，避免讓臉部油脂過多。

正確擦防曬後上妝技巧2：防曬、隔離擇一使用

臉上越多東西，妝容就越不持久，基本上隔離霜與防曬都含有防曬係數，只要確定是臉部適用的話擇一使用即可，在底妝前儘可能減少臉部的油脂及使用產品，底妝就會越服貼持久。

如果是校色、或是毛孔修飾產品，一樣是在防曬後「局部使用」，上妝前再用衛生紙輕壓吸除多餘油脂，讓底妝更加乾爽、避免後續脫妝。

正確擦防曬後上妝技巧3：防曬先在臉上推開、再輕拍

正確擦防曬可以讓後續底妝更加服貼！防曬不要一坨在臉上直接拍開、很容易不均勻，上臉時可以先平整的抹開、之後再用手或是粉撲輕輕「拍開」，也不要用抹的方式、會讓角質層過度摩擦導致起屑。

正確擦防曬後上妝技巧4：全臉用量平均

粉底薄厚不均、底妝就容易斑駁卡粉，防曬也是一樣，擦防曬時盡量全臉平均，化妝師也分享如果是質地較潤澤的防曬或隔離霜，其實也可以當作妝前霜，或是補妝時使用，讓後續底妝更加潤澤。

正確擦防曬後上妝技巧5：等防曬成膜後再上妝

擦防曬後上妝不起屑，最重要的關鍵就是擦完防曬後、等防曬成膜再上妝，防曬品大多都會形成一層薄膜起到防護效果，所以擦完防曬後先等一下、不要馬上上妝，等防曬成膜後在上粉底就可以減少起屑。

文／美人圈

【延伸閱讀】



夏日必學「透明感底妝」技巧！底妝輕薄透亮、遮瑕度高，油肌做好這點底妝整天不脫妝



化妝師親授正確蜜粉定妝技巧！乾肌油肌不同上妝工具、夾心定妝是關鍵，底妝透亮更持久



底妝做好這點絕不暗沉！化妝師詳解底妝暗沉發黃&解決技巧，油肌、混和肌底妝透亮整天



※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。