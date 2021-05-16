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別惹女友不開心！「榴槤鍵盤」成為新一代懲罰神器　網：寧願跪算盤

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編輯／ChiNg

每次看到獵奇的創意商品都讓人看得既佩服又驚喜，不但替日常增添了一分有趣更為生活帶來許多便利，下面介紹四款外表吸睛的有用小物，顛覆媽媽口中的「沒用廢物」絕對心服口服的讓你丟進購物車。

＃榴槤鍵盤

這款鍵盤簡直可以稱作是多功能神器，異常尖銳的鍵帽讓人光看就嚇得頭皮發麻，要是使用它來完成一份報告不知道雙手是否能健在……因此被網友們笑稱根本是「懲罰神器」要是不小心惹到女朋友或是媽媽不開心回家就再也不是跪算盤那麼簡單，而是換成跪榴槤鍵盤了。

▲▼榴槤鍵盤。（圖／翻攝自detail.tmall.com）

▲榴槤鍵盤（圖／翻攝自detail.tmall.com，下同）

不過大家不要因此而過於擔心，其實鍵帽的頂端還是有被磨鈍的而非尖銳到不行的酷刑，另外由於造型的緣故因此這款鍵盤並沒有刻上任何字母或是注音，所以奉勸大家熟悉按鍵位置後再購買比較合適。

▲▼榴槤鍵盤。（圖／翻攝自detail.tmall.com）

＃芥末醬油碟

說到創意，日本職人的實力絕對是大家有目共睹的，這位日本的設計師以生魚片、芥末等日式飲食文化為靈感設計出這款「芥末醬油碟」，超仿真的外觀看起來就像居酒屋桌上的小碟子，不仔細看絕對猜不到原來這通通都是由樹脂和黏土製造而成，如此細緻的做工讓整體看起來彷彿是真的調味盤。

▲▼芥末醬油碟。（圖／翻攝自minne.com，下同）

▲▼芥末醬油碟。（圖／翻攝自minne.com，下同）

▲芥末醬油碟。（圖／翻攝自minne.com，下同）

這款「芥末醬油碟」其實可以當作收納盤來用，不管是放在辦公桌還是書桌都非常便利，零錢、迴紋針、長尾夾等各種小物都能輕鬆被收納，如此醒目的設計讓你再也不會把小東西搞丟，而且同學、同事可能還會誤以為你餓到瘋了竟然把錢丟進醬油裡，絕對能騙到不少人。

▲▼芥末醬油碟。（圖／翻攝自minne.com，下同）

＃免洗筷原子筆

環保觀念教導我們盡量避免使用免洗餐具，但身處防疫時期不少人紛紛寧願使用一次性的免洗筷，而這款原子筆便是以免洗筷為靈感設計而成，光看外包裝讓人想不到竟然是文具而非餐具，筷子本身還精緻的套上了包裝紙套，抽出來才發現被騙了原來是鉛筆盒裡的筆跑出來調皮搗蛋，下次大家也可以試試看把它放在同學的桌上說不定還會被笑說「午餐時間還沒到！」。

▲▼趣味文具。（圖／翻攝自fun-japan.jp）

▲免洗筷原子筆（圖／翻攝自fun-japan.jp，下同）

＃萵苣便條紙

另外這款萵苣便條紙同樣也是調皮的玩翻食物，把一片片的美味生菜做成了學生與上班族的重要夥伴便條紙，不得不說這款便條紙的造型設計簡直是太用心了，不但色澤上有漸層且質地上也故意把紙張弄皺因此更顯逼真，加上外包裝印有「無農藥可放心食用」的字樣讓人更容易誤以為是萵苣本人，這款100％還原的高顏值便條紙文具控絕對不能錯過。

▲▼趣味文具。（圖／翻攝自fun-japan.jp）

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關鍵字：

文具, 鍵盤, 有趣, 幽默, 獵奇, 創意

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

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