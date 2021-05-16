2021「洗面＋卸妝」新品盤點！1028、專科CP值高　Sisley修護力升級

基礎保養從細節做起，乾淨卸妝並選擇合適的洗面乳，不只能改善肌膚暗沉、粗糙，還能提升後續保養的吸收力，讓養膚事半功倍。以下編輯為大家帶來2021新品「洗面／卸妝」盤點，一起看看吧！

2021洗卸新品：專科 超微米潔顏乳系列

專科洗面乳小編可是從學生時代愛用至今，喜歡被奶霜感泡泡療癒的人必收！今年3月全新升級，5倍細緻的超濃密泡泡可以幫助徹底清潔髒污，但同時為洗後的肌膚留下恰到好處的保濕感，不乾澀緊繃、CP值非常高。

▲專科 超微米潔顏乳系列。（圖／BEAUTY美人圈）

細心的是，三款潔顏乳分別針對不同膚質做設計，經典藍適合一般肌膚、混合肌人選；粉色款強調高保濕效果，適合偏乾肌人使用；白色款則特別添加微米白泥，富含天然礦物質與獨家保濕配方，適合油光滿面、或是男性使用。

▲專科 專科超微米潔顏乳（經典藍）、（彈潤粉）、（亮泥白）。（圖／BEAUTY美人圈、IG@whiterockcat）

2021洗卸新品：肌研 洗顏對策系列

想要調理出好膚質，慎選洗臉產品是關鍵的第一步！日本樂敦製藥首次針對台灣消費者需求，研發全新「肌研洗顏對策」系列，從洗臉就開始調理膚質，輕鬆擁有光滑透亮美肌！

▲肌研 洗顏對策系列。（圖／肌研）

水藍色皮脂對策款，針對油性／混合肌做設計，添加日本樂敦獨特白泥配方，能有效吸附多餘油脂，助肌膚維持健康有水平衡；櫻花粉色的暗沉對策款，透過白茶萃取精華帶走多餘的陳舊角質，使肌膚回復透亮淨白；最後的綠色毛穴對策款，則嚴選雙重酵素精華，幫助通暢與淨化毛孔，重現宛若嬰兒的細緻柔滑膚質。

▲肌研皮脂對策洗顏乳 100g，肌研暗沉對策洗顏乳 100g，肌研毛穴對策洗顏乳 100g。（圖／肌研）

2021洗卸新品：怡麗絲爾 彈潤拋光潔顏果膠

皮膚敏弱、想找溫和不刺激的洗顏產品，果膠質地是好選擇！怡麗絲爾全新潔顏果膠透過獨家溫和拋光技術，組合2種凝膠成份和雙色果粒，能潔淨老廢角質與多餘皮脂，帶來有感拋光的溫和清潔。

不起泡的半透明凝膠質地，反而更能潔顏膠均勻分布在肌膚上。洗顏時搭配按摩並用溫水洗淨，長久下來可幫助肌膚改善粗糙，臉蛋越洗越嫩亮、觸感滑溜溜很舒服。

▲怡麗絲爾 彈潤拋光潔顏果膠 105g，怡麗絲爾 彈潤鎖水雙效洗卸露 140ml。（圖／IG@nanami_.773）

如果是懶人少女（如編～）也推薦洗顏、卸妝合一的怡麗絲爾洗卸露唷！將雙手沾溼後搭配輕押2下的用量，畫圈按摩便能在手上能迅速起泡，而細軟泡沫可以以最溫柔的力道帶走臉上髒汙，洗淨後是清爽乾淨的保水膚觸。

2021洗卸新品：Sisley 極淨卸妝洗顏系列

2021年Sisley創造了全新卸妝系列，包含以3大珍稀奢燦植物美容油為基底的「極淨柔潤卸妝潔顏凝霜」和專為細緻眼周肌膚設計的「極淨紓活眼唇卸妝凝露」，讓我們以奢華的卸妝儀式寵愛肌膚、卸下疲勞。洗後的肌膚更宛如初生嬰兒般細緻光采，後續保養效果自然也會大大升級！

▲SISLEY希思黎 極淨柔潤卸妝潔顏凝霜 125g，SISLEY希思黎 極淨紓活眼唇卸妝凝露 125ml，SISLEY希思黎 極淨亮妍卸妝洗顏泡泡霜 125ml。（圖／Sisley）



特別是潔顏凝霜，2階段絲燦精華油質地轉化科技，讓人一用就驚艷！綿密光滑的霜狀卸妝霜，接觸肌膚後轉化為美容油；以溫水清洗後，質地再轉化為細緻乳液，輕輕鬆鬆就完全乳化、帶走殘妝。

▲SISLEY希思黎 極淨柔潤卸妝潔顏凝霜。（圖／Sisley）



2021洗卸新品：1028 淨嫩肌系列 卸妝乳/水

1028卸妝乳換裝新登場，且經典配方再升級！清爽不黏膩的保濕乳液質地，無添加香精、酒精，溫和乳化，即便是敏弱肌也能安心使用。

▲1028 淨嫩肌深層保濕卸妝乳 250ml，1028 淨嫩肌深層卸妝水(清爽型) 250ml。（圖／1028）

獨特即溶潔淨配方，面對防水眼線、持久型唇膏也能輕鬆快速完卸，並透過多種植萃因子的添加，來為卸後肌膚保濕補水、避免緊繃感，推薦給乾肌～混合肌與嬌貴肌膚者。

▲1028 淨嫩肌深層保濕卸妝乳 250ml，1028 淨嫩肌深層卸妝水(清爽型) 250ml。（圖／1028）

同場加映！清爽型卸妝水，以辣木籽萃取搭配無油配方，是專為混合偏油肌與嫁接睫毛者設計的清爽質地。除了同樣擁有多種植物萃取添加來創造保濕力，也是款無香精、皂及酒精的溫和洗卸產品。

▲1028 淨嫩肌深層保濕卸妝乳 250ml，1028 淨嫩肌深層卸妝水(清爽型) 250ml。（圖／1028）



2021洗卸新品：EXCEL 精華卸妝油

日本5月18日上市

EXCEL再添保養生力軍！這回全新登場的精華卸妝油，先是奢華的添加7種植物油成分，如摩洛哥堅果油、荷荷巴種子油和角鯊烷等，透過有厚度的油質地，來讓殘妝輕鬆快速被卸除。再搭配上能放鬆身心的佛手柑與桉樹香氣，提供每次卸妝都有療癒至極、放鬆又享受的體驗。

文／美人圈

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