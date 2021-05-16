「精品入門戒」預算只要千元起！ Dior、VALENTINO金字Logo回頭率超高

總覺得精品包包有些難入手？那麼不妨可從相對好入手的戒指開始買起！預算只要千元起，不管是買給閨蜜或是自己都不會覺得太負擔，快來看看2021「精品入門戒」推薦吧~

精品入門戒（Logo款）推薦01：Dior 30 MONTAIGNE 戒指

Dior 蒙田系列可以說是經典之最，集高貴、優雅於一身，令所有女孩特別嚮往，同系列也推出戒指，以CD Logo結合鍊條元素，展現大膽又率性風格，非常適合個性女孩們佩戴。

▲Dior 30 MONTAIGNE 戒指。（圖／Dior官網）

精品入門戒（Logo款）推薦02：BURBERRY大型鍍金花押字圖案戒指

大受歡迎的Logo款金戒還有它~BURBERRY自2018年推出改版TB Logo，交織圖形簡約俐落，把此元素放在戒指上也毫不突兀，一上市立刻晉升時尚KOL愛用款。

▲BURBERRY大型鍍金花押字圖案戒指。（圖／BURBERRY官網）

精品入門戒（Logo款）推薦03：VALENTINO VLOGO 金戒，約NT$8,660

說到經典Logo怎能不提VALENTINO大V，耀眼的金字Logo回頭率超高，一戴上立刻凸顯穿搭質感，絕對是夏日出街必備~

▲VALENTINO VLOGO 金戒。（圖／VALENTINO）

精品入門戒（Logo款）推薦04：GUCCI滾金邊經典logo戒指

雙G Logo、純白鋯石搭上金色滾邊，滿滿的高級元素搭在一起，完全美到令人捨不得摘下來。

▲GUCCI滾金邊經典logo戒指。（圖／GUCCI）

精品入門戒（素面款）推薦05：BOTTEGA VENETA純銀鋯石琺琅戒指

覺得Logo款太高調？接下來要介紹的素面款精品戒，就準備來收服你的心~BOTTEGA VENETA以釉面银925，手工鑲嵌上氧化锆，為整體注入一絲絲俏皮感，就算單戴也很好看。

▲BOTTEGA VENETA純銀鋯石琺琅戒指。（圖／BOTTEGA VENETA）

精品入門戒（素面款）推薦06：STONE AND STRAND Gold Bombe Ring

來自紐約的STONE AND STRAND，以高質感設計著稱，10K純金材質加上弧形設計，更能襯托出自然光澤。

▲STONE AND STRAND Gold Bombe Ring。（圖／BEAUTY大美人）

精品入門戒（素面款）推薦07：Tiffany&Co.1837系列純銀雙環戒指

除了愛心系列之外，Tiffany & Co.1837系列也很得投資，雙環設計營造出線條感，再點綴上字母刻字，質感盡在不言中，特別適合低調女孩。

▲Tiffany&Co.1837系列純銀雙環戒指。（圖／Tiffany&Co官網）

文／美人圈

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