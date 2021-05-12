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防疫時期生活防線　就靠精油4妙招

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▲▼防疫時期生活防線 就靠精油4妙招。（圖／業者提供）

▲長時間防疫容易產生負面情緒，不妨從生活中做些許改變調整心情。

文／Kelly

新冠肺炎在世界造成的破壞仍在延燒，雖然疫苗出現讓疫情有了曙光，台灣仍因境外移入及近期持續上升的本土病例造成疫情反覆變化，生活中仍需要多加防範，不僅保持社交距離、出入口罩不離身，出門在外多洗手清潔。

▲▼防疫時期生活防線 就靠精油4妙招。（圖／業者提供）

▲東森自然美瑞昇樂活精油禮盒套組共有6款5ml複方精油，1瓶100ml按摩油，精油可混合按摩油使用。

長期抗疫，容易產生情緒低落、煩躁不安等負面情緒，生活中不妨多方運用精油香氣與特性，替已經長期抗戰的防疫時期，轉換心情。

妙招1：透過精油嗅吸在身心靈帶來平衡穩定與放鬆。
妙招2：趁外出時以桉油樟、澳洲尤加利、迷迭香與純正薰衣草做成複方純精油，滴在口罩四角與掛耳帶連結處，避免破壞口罩結構又能加強防護，香氣還讓心情愉悅，創造整天好心情。
妙招3：將精油與75%酒精混合作為酒精噴霧，透過手部及環境淨化時感受精油魅力，而平凡的酒精噴霧質感也大幅升級。
妙招4：精油搭配水氧機使用更加分，藉由持續性室內空氣淨化，對身體進行防疫，也能安撫舒緩情緒，尤其是在無法出國的疫情期間，運用精油更能營造不同的氛圍環境。

▲▼防疫時期生活防線 就靠精油4妙招。（圖／業者提供）

▲東森自然美瑞昇樂活精油系列結合東方經絡和西方芳療，針對不同狀態給予不同精油選擇。

東森自然美結合東方經絡和西方芳療，推出療癒聖品「瑞昇樂活精油系列」，一次6款精油，盡情享受生活深呼吸，重新感受清新自己。樂活精油來自於法國H.REYNAUD & FILS、義大利西西里島Misitano & Stracuzzi、澳洲DownUnder三大頂尖百年精油廠，並用法國普羅旺斯的薰衣草貫穿在每個配方裡面，讓身心靈達到最放鬆的狀態。

▲▼防疫時期生活防線 就靠精油4妙招。（圖／業者提供）

▲東森自然美瑞昇01樂呼吸複方精油。

其中，樂活精油中的01樂呼吸，配方有純正薰衣草、澳洲尤加利、桉油醇迷迭香、胡椒薄荷、苦橙葉、廣藿香、羅文莎葉等符合醫學研究的精油種類，如果有呼吸道感冒狀況也很適合使用。

樂活精油這裡買https://reurl.cc/3NRKDV
樂活精油訂購／商品洽詢專線：0800-006-066

關鍵字：

東森自然美, 瑞昇, 精油, 芳療

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