fb ig video ETtoday search mobile

網紅始祖狂愛香奈兒、Gucci、Prada髮飾　夾滿頭至少5萬元

>

▲▼ chiaraferragni 。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

▲一身搶眼花卉連身裝的Chiara Ferragni，綁著優雅公主頭點綴香奈兒小羊皮蝴蝶結髮夾，19,700元。（圖／翻攝chiaraferragni IG）
 

記者陳雅韻／台北報導

以配件類而言，髮飾較容易被忽略，但義大利籍的網紅始祖Chiara Ferragni追求從頭到腳的完美，連髮飾都講究，也讓人發現原來各大精品品牌都有辨識度高的新設計，她擁有香奈兒（CHANEL）、Gucci、Prada多個髮夾，每一款都是萬元起跳。

▲▼ chiaraferragni 。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

▲Chiara Ferragni綁麻花辮子，夾上多個GUCCI、Prada髮夾展現浮誇風格。
 

穿搭向來高調的Chiara Ferragni，髮型當然也不能單調，她穿繽紛花卉連身褲裝時綁著優雅的公主頭，再別上香奈兒要價近2萬元的小羊皮蝴蝶結髮夾點綴；她更浮誇的裝扮是綁著兩條整齊的麻花辮，再夾上多個14,100元Gucci水晶髮夾與11,000元的Prada Logo髮夾，一頭髮夾就要價逾5萬元，且完全顛覆一般人只在髮上留一個重點的搭配法。

▲▼ 髮飾 。（圖／公關照）

▲模特兒展示亞歷山卓珍珠貝殼豆扣夾扇貝款（左）3,600元，彎貝款3,200元。（圖／亞歷山卓提供，以下同）

法國精品髮飾品牌亞歷山卓（Alexandre de Paris）今夏也有豐富的氣質髮夾可供選擇，以法國聖米歇爾山為主題，將其所在的海灣自然風景納入設計，推出取材自扇貝、水波、小魚、浪花等元素的髮飾，恰好呼應夏日海洋風情，並從聖米歇爾山命名由來創作天使之翼髮飾，結合蝴蝶結與珍珠更顯甜美。

▲▼ 髮飾 。（圖／公關照）

▲亞歷山卓藍調魚仔仕女夾，5,900元。

▲▼ 髮飾 。（圖／公關照）

▲亞歷山卓天使之翼仕女夾，6600元。

►「3億網紅」露bra混搭寶格麗珠寶當大使　二寶媽聲勢更旺

►Lisa、Jennie讓「大腸圈」變時髦手環　香奈兒萬元髮束美呆了

關鍵字：

Chiara Ferragni, CHANEL, 香奈兒, Gucci, Prada, 亞歷山卓

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

瑞莎自嘲「時間管理大師」穿豹紋裙霸氣擺拍

瑞莎自嘲「時間管理大師」穿豹紋裙霸氣擺拍

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

ET Fashion

推薦閱讀

凱特王子妃拎1.3萬元新包秒斷貨　選包不求大名牌、最愛簡潔設計

凱特王子妃拎1.3萬元新包秒斷貨　選包不求大名牌、最愛簡潔設計

這只G-SHOCK要5萬！　首款鈦合金、多彩錶帶太美

這只G-SHOCK要5萬！　首款鈦合金、多彩錶帶太美

蕭邦長效跳時錶問世　8日動力儲存大勝

蕭邦長效跳時錶問世　8日動力儲存大勝

36歲山下智久曬18歲戴名牌嫩照　網友驚：都沒變！ 「錶王」第一代型號2499錶出沒！　完整配件與血統證明身價激升 蕭亞軒4萬的香奈兒零錢包當項鍊　與弟媳戴同款洩姊妹情 紐約第一名媛美麗秘訣不藏私　跨彩妝界淘金 V字LV珠寶黑白配　鑲三角鑽更霸氣 G-SHOCK聯名英國皇家海軍　造抗震、ISO 200米潛水蛙王錶 Seiko鮪魚壽司錶請「視吃」　醬油、芥末一應俱全

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面