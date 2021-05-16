網紅始祖狂愛香奈兒、Gucci、Prada髮飾　夾滿頭至少5萬元

▲一身搶眼花卉連身裝的Chiara Ferragni，綁著優雅公主頭點綴香奈兒小羊皮蝴蝶結髮夾，19,700元。（圖／翻攝chiaraferragni IG）



記者陳雅韻／台北報導

以配件類而言，髮飾較容易被忽略，但義大利籍的網紅始祖Chiara Ferragni追求從頭到腳的完美，連髮飾都講究，也讓人發現原來各大精品品牌都有辨識度高的新設計，她擁有香奈兒（CHANEL）、Gucci、Prada多個髮夾，每一款都是萬元起跳。

▲Chiara Ferragni綁麻花辮子，夾上多個GUCCI、Prada髮夾展現浮誇風格。



穿搭向來高調的Chiara Ferragni，髮型當然也不能單調，她穿繽紛花卉連身褲裝時綁著優雅的公主頭，再別上香奈兒要價近2萬元的小羊皮蝴蝶結髮夾點綴；她更浮誇的裝扮是綁著兩條整齊的麻花辮，再夾上多個14,100元Gucci水晶髮夾與11,000元的Prada Logo髮夾，一頭髮夾就要價逾5萬元，且完全顛覆一般人只在髮上留一個重點的搭配法。

▲模特兒展示亞歷山卓珍珠貝殼豆扣夾扇貝款（左）3,600元，彎貝款3,200元。（圖／亞歷山卓提供，以下同）



法國精品髮飾品牌亞歷山卓（Alexandre de Paris）今夏也有豐富的氣質髮夾可供選擇，以法國聖米歇爾山為主題，將其所在的海灣自然風景納入設計，推出取材自扇貝、水波、小魚、浪花等元素的髮飾，恰好呼應夏日海洋風情，並從聖米歇爾山命名由來創作天使之翼髮飾，結合蝴蝶結與珍珠更顯甜美。

▲亞歷山卓藍調魚仔仕女夾，5,900元。





▲亞歷山卓天使之翼仕女夾，6600元。



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