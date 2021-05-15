恰吉＋安娜貝爾＝暗黑版玩具總動員　《厲陰宅3》上映前先回味這七部

編輯／ChiNg

改編自華倫夫婦真實案件的最新電影《厲陰宅3：是惡魔逼我的》即將於五月下旬上映，向來大獲好評的《厲陰宅》系列或是後來接連推出三集的《安娜貝爾》系列恐怖電影都相當賣座，因此這次大家也非常期待新電影的來臨，在觀賞新作之前先跟著小編複習七部那些年我們躲在被窩硬著頭皮也要看完的經典恐怖片。

＃The Num《鬼修女》

膽子再大的人看完這部也不敢鐵齒說自己完全不害怕，《鬼修女》除了劇情設計以外增添了許多嚇人特效與橋段，像是突然出現於畫面的嚇人臉孔或是聲光效果都在這部鬼片裡展現得淋漓盡致，充滿靈異氛圍的修道院散發出種種邪氣與誘惑來干擾主角Irene，這部非常適合那些自認為不怕鬼片的人來挑戰。

＃Annabelle《安娜貝爾》

除了舊版翻拍的鬼娃《恰吉》以外另一隻同樣嚇死人的恐怖娃娃非《安娜貝爾》莫屬，這兩隻恐怖娃娃被網友稱為暗黑版的《玩具總動員》不是沒有原因，雖然小編始終不懂為什麼劇情內的媽媽們都喜歡把這種看起來相當邪門的娃娃留在家中，而一開始痛失愛女的夫婦在經歷一連串的靈異事件後才赫然發現家中附有靈體的娃娃其實並非自己的女兒而是趁虛而入的邪靈，《安娜貝爾》系列共有三部曲，大家不妨找個時間一口氣把它們挑戰完。

＃The Weeping Woman《哭泣的女人》

改編自墨西哥傳說的《哭泣的女人》同為《厲陰宅》支線故事，女鬼為了報復出軌的老公因此抓走小孩並將其淹死於河中，但事後由於懊悔而大哭故事就此展開，她開始抓走更多的無辜小孩來平撫自己的情緒以及愧疚，聽起來有點類似台灣的民間傳說水鬼抓交替，而整部劇作最讓人印象深刻的絕對是小女孩洗頭髮的橋段，驚悚嚇人的劇情就留給大家自行觀看來揭曉。

＃Orphan《孤兒怨》

同樣大獲好評的經典鬼片《孤兒怨》讓許多人看完之後不過癮紛紛再二刷，劇中女主角因流產而導致精神狀態異常因此決定以領養來撫慰內心傷痛，但誰也沒想到在小女孩加入家庭之後接二連三的恐怖事件卻接續發生，一場顛覆觀眾想像的劇情演變絕對值得你一看再看。

＃Us《我們》

這部懸疑驚悚片小編私心大推，整部劇若沒有看到最後絕對看不懂，而看到最後大家絕對會讚嘆編劇實在是太厲害了，整齣故事從一家四口度假過程喚起了女主角童年噩夢來展開劇情，許多劇情安排都有深刻含義以及象徵性，就連片名《Us》其實都暗藏玄機，整齣劇從頭到尾沒有一刻要留給觀眾喘息就是要讓大家時時刻刻膽戰心驚。

＃The Autopsy of Jane Doe《驗屍官》

這部電影許多經典畫面絕對都會在你的腦海留下深刻印象，這具顏值與身材極佳的絕美女屍從頭到尾都是躺著，但是由於死者為死因不明的無名屍使驗屍官過程中增加了許多難度，加上女屍身上有許多莫名其妙的傷甚至偶爾會對鏡頭露出詭異微笑，慢慢堆疊的恐怖氛圍絕對值得大家細細品嚐，整部片保證讓你毛骨悚然。

＃《紅衣小女孩》

最後要向大家推薦的是由台灣在地都市傳說翻拍的《紅衣小女孩》，可以說是台灣人的共同民間噩夢，故事從男主角的奶奶失蹤之後開始一連串離奇驚悚的事情，為了找尋奶奶男主角透過鄰居的相機看到奶奶最後的身影背後卻有著詭異的紅衣小女孩，再回顧先前的記憶才發現家中的奶奶早已不是奶奶本人而是恐怖的魔神仔，身為台灣人看這部鬼片肯定很有感。

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