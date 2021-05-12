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IG超夯「扭曲濾鏡＋貼圖」來了！　3步驟免費入手蔡依林、太妍同款

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▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI Vertigo系列熱潮持續延燒 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

FENDI 與紐約視覺藝術家 Sarah Coleman 攜手打造的Vertigo系列風靡全球，對品牌經典 FF 主題圖案加以扭曲，超高辨識度吸引女星蔡依林、太妍等人都搶先穿上，延續這一熱潮，品牌更在IG打造了專屬濾鏡和貼圖，教你免費入手最新印花擺拍一波！

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI Vertigo系列與紐約視覺藝術家 Sarah Coleman再度合作設計，傳遞扭曲的Logo圖案 。（圖／品牌提供）

FENDI  Vertigo系列與紐約視覺藝術家 Sarah Coleman再度合作設計，以1970年代的迷幻濾鏡，對經典的 FF 主題圖案加以扭曲，打造全新 FF Vertigo 圖案，以鮮豔黃色和淺藍色為主色調，從包款到配飾，一次席捲多位藝人。蔡依林在新歌MV《Stars Align》中就曾穿著黃色泳裝出鏡；太妍也以一套藍色緊身背心大拍美照，秀出S曲線好身材。

現在打開手機也能夠搶先以Vertigo系列印花擺拍，品牌推出IG濾鏡，以下3步驟玩起來。

▲FENDI 。（圖／品牌提供）▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲濾鏡共有4種不同背景可以挑選，加碼4款可愛貼圖 。（圖／品牌提供）

1.上FENDI 官方Instagram帳號，並點擊中央小圖示的第四個標示，即可發現並使用新款濾鏡。

2.FENDI Vertigo Instagram濾鏡共有四種不同背景可以挑選，背景以此系列標誌的亮黃色與藍色為主色系，並設計有扭曲FF LOGO滿版圖騰，使用者可以自由變化動作，完成趣味豐富的照片。

3.Vertigo 系列亦有專屬貼圖，只要在限時動態選擇貼圖標示，並在搜尋欄裡輸入FENDI，即可搜尋到四款可愛貼圖，豐富限時動態。

▲▼ Tiffany,Cartier 。（圖/公關照）

▲Tiffany & Co.宣佈即日起至6月3日前，加入台灣LINE帳號就能免費得到16款貼圖 。（圖／品牌提供）

除了FENDI搶攻IG，Tiffany & Co.日前也宣布台灣LINE官方帳號正式上線，即日起至6月3日前加入台灣LINE帳號，就能免費得到16款貼圖圖案，包款經典小貓咪與Tiffany藍一躍而上各種貼圖，模樣相當討喜。

關鍵字：

FENDI, 貼圖, IG, 濾鏡, 蔡依林, 太妍, Vertigo

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