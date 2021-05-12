曾之喬到處撞包靠「半截抹胸」榮登最辣　顯身材「中空穿搭」女孩必學

記者王則絲／台北報導

女星曾之喬的OOTD是許多女孩的日常精神糧食，總是能帶來時髦的穿搭範本，近日曾之喬特別喜歡「中空穿搭」，例如穿上率性俐落的西裝外套，內搭跳色半截抹胸，雖然身上的包款與其他藝人團團撞，依然榮登最辣寶座，能顯身材又有個性的穿搭方式，女孩們必須學起來。

▲曾之喬背上COACH最新「Alie Saddle」手袋，與其他女星撞包。（圖／翻攝自IG@chiaochiaotzeng）



曾之喬日前背上了COACH的早秋最新「Alie Saddle」手袋，同時與女星陳庭妮、昆凌⋯⋯等人撞包，但是靠著深藍色西裝外套與大寬褲裝，內搭酪梨綠色的平口半截抹胸，用火辣的「中空穿搭」巧妙成為最吸睛的一位。

▲同款包女星昆凌、陳庭妮、李函也有背上。（圖／翻攝自IG@hannah_quinlivan、@chen_ting_ni、@kiwileehan）



COACH早秋推出「Alie Saddle」手袋，顧名思義就是將先前推出過的Alie包與Saddle馬鞍包型互相結合，創造出全新的「Alie Saddle」，延續Alie經典的復古黃銅馬車扣飾，推出素面皮革與老花緹花織布款式。

▲曾之喬先前也曾運用過中空穿搭技巧。（圖／翻攝自IG@chiaochiaotzeng）



同樣的酪梨綠色抹胸，曾之喬先前也曾運用在格紋西裝、緊身機車褲穿搭中，與身上的同色系LOEWE小包做呼應之餘，也展現混搭的酷辣風格；此外，曾之喬也多次嘗試歐美流行的兩件式中空裝，於貼身的小背心外頭套上一件極短版的外搭式上衣，剛好露出胸口肌膚，使人忍不住聚焦，十分顯身材又很有個性，女孩們必須學起來。

▲曾之喬的歐美風中空裝穿搭。（圖／翻攝自IG@chiaochiaotzeng）



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