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豔陽熱爆了！網搜超強「戶外型防曬」，有了它外出不怕黑

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▲▼網搜超強「戶外防曬」，外出也不怕 。（圖／翻攝自IG）

▲今年夏季推出多款新型戶外型防曬，提供消費者選用。（圖／翻攝自IG/naryoung_）

記者曾怡嘉 / 台北報導

夏天悶熱高溫，最怕踩雷黏膩又厚重的防曬乳，每到下午肌膚出油、不只和底妝打架還讓防曬功效降低，更讓一整天的好心情全部歸零！不少品牌推出保濕、防曬雙重升級的戶外版，即便下水依然維持超強防護力。

▲▼網搜超強「戶外防曬」，外出也不怕 。（圖／品牌提供）

▲曼秀雷敦 水潤肌超保濕極效水感防曬精華，80g，419元。

曼秀雷敦推出「水潤肌超保濕極效水感防曬系列」的戶外專用版，不僅承襲了最高規格的防曬力SPF50+/PA++++與化妝水般的清爽舒適質地，更加強極效耐水耐汗的功效，就算大量流汗也不減持久的防護力。

▲▼網搜超強「戶外防曬」，外出也不怕 。（圖／品牌提供）

▲Neogence 海洋友善防曬系列 全天候極效抗陽防曬乳，50ml，800元。

Neogence先前推出的「海洋友善防曬系列」廣受好評，今年夏季再加入全新全天候極效抗陽防曬乳，獨特抗陽防護膜即使運動流汗、下水活動依然維持防護力，讓你保護肌膚、抵禦豔陽。

▲▼網搜超強「戶外防曬」，外出也不怕 。（圖／品牌提供）

▲專科 專科完美防曬乳液(升級版) ，80ml，340元。

專科完美防曬乳液也推出升級版，兼具高保濕與高防護力，並有效降低肌膚油脂生成，在夏日為肌膚去油解膩，不讓皮膚油脂干擾防曬續航力，尤其是和戶外休閒使用。

▲▼網搜超強「戶外防曬」，外出也不怕 。（圖／品牌提供）

▲潤肌精 激防水UV隔離防曬乳，45ml，350元。

潤肌精也推出戶外型防曬，以最高等級隔離強烈紫外線守護肌膚，極效耐汗、耐水，搓揉及摩擦也不易脫落。富含隔離紫外線配方的保護膜，防護肌膚不受傷害，即使曝曬在海邊、運動、強烈日照下也不擔心。

關鍵字：

防曬, 戶外, 防水, 抗汗, 防曬乳

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