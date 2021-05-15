難怪被瘋搶！史努比、查理布朗特寫大頭包Q到不行　內襯印花全員到齊

編輯／ChiNg

不得不說史努比粉實在是很幸福，許多品牌時常會打造聯名商品無論是文具、服飾還是包款讓你買不完，每次一推出必定造成轟動、銷售一空，而這次則是日本品牌SOUP與《花生漫畫》攜手合作以「史努比的日常」為主題入侵大家的生活。

此次聯名商品從服飾到各式包款應有盡有，而其中服飾的部分有短TEE和長裙可以選購，且顏色與圖樣多元不管是史努比本人還是查理布朗、露西等朋友們也都來湊一咖，以簡單的黑色線條勾勒出既簡約又經典的造型；長裙的部分簡直是可愛極了，以白色為底上面佈滿了各種角色的彩色圖樣，一穿上這件長裙馬上顯得俏皮又可愛，成為衣櫃裡的新一代穿搭神器。

▲史努比印花長裙成為衣櫃裡的新一代穿搭神器。（圖／翻攝自store.world.co.jp，下同）

包款部分更是琳瑯滿目，一口氣推出手提袋、收納包、手拿包等各式各樣的包款，手提袋打造為極簡約風格，整體為米白色並印上史努比的圖樣與字樣既復古又經典，小清新與文青們絕對會愛不釋手；而收納包則是將史努比與夥伴們以《花生漫畫》早期的畫風呈現，彷彿幫大家複習了這幾十年來史努比的演變，讓人十分懷念。

最受上班族歡迎的非這款肩背包莫屬，形狀類似於相機包輕巧可愛但容量卻不小，拉鍊上附有絨毛的史努比吊飾整體肯定是簡約控的最愛，不管作為休閒使用還是背去上班都適合也實用；最後全系列聯名之中備受矚目的焦點就是這款「史努比手拿包」直接豪邁的以史努比的大頭為設計靈感打造特寫版的造型手拿包，拎著這個包走在路上彷彿就在遛史努比本人未免也太可愛。

另外同樣深受許多人喜愛的日牌Maison de FLEUR亦時常與卡通人物合作打造令人難以抗拒的各種包款，而繼先前推出的《米飛兔》、《玩具總動員》等系列之後這次則是與超人氣的《花生漫畫》攜手重磅聯名，把這隻經典的黑白可愛小狗重現於大家的眼前。

其中非常搶手的便是這兩款特寫大頭造型錢包，將零錢包作成史努比與查理布朗的大頭形狀，且質地上是立體的毛茸茸觸感不但舒適也非常美觀，不僅外觀非常可愛誘人就連零錢包打開後裡面的內襯也佈滿了史努比與夥伴們的印花，一包在手所有成員一次擁有，CP值簡直太高。

▲若想讓整體更史努比一點，可以再加購這款3D造型吊飾。（圖／翻攝自stripe-club.com，下同）

而此系列一上市就被瘋搶的這款「緞帶手提袋」罕見的以酷炫黑為主題色打造既經典又時尚的樣貌，且上面的圖樣與字樣皆以金色呈現實在是非常富有現代感難怪引起粉絲熱議；若喜歡少女心一點的模樣也可以選擇另外一個粉紅色款，嫩粉色看就讓人少女心大爆發沒有抵抗力，整個手提袋尺寸大小設計為A4容量，不管是要裝書本還是隨身物品通通沒有問題。

除此之外亦有學生或是上班族都經常使用的收納包，小巧可愛的設計不管要拿來當筆袋還是化妝包甚至是物品收納包都非常適合，此系列同樣同步推出了黑與粉兩色且都附有俏皮的小緞帶，而圖樣則是史努比趴睡在查理布朗身上的超溫馨畫面，不少粉絲紛紛留言「也太可愛！」但仔細一看才發現查理布朗無奈的說「拜託讓我知道他什麼時候會醒來」如此呆萌的互動讓人更加懷念《花生漫畫》裡的點滴。

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