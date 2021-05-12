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「台灣人很少戴白口罩」原因引熱議　卻是日、韓妞最愛的口罩顏色

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記者王則絲／台北報導

因最近本土病例暴增使得人心惶惶，民眾再度開始準備囤貨口罩，近日網路論壇上就有人發起疑問：「為什麼台灣市面上幾乎買不到白色口罩？」引起討論，網友指出最主要原因是「這三點」，不過在日、韓國家卻是完全相反，日、韓妞超過八成都是戴白色口罩，可說是他們最愛的顏色。

▲白色口罩。（圖／翻攝自IG）

▲日、韓民眾幾乎以戴白色口罩為主。（圖／翻攝自IG@actorleeminho、@yuuuuukko_）

最近有網民提問：「為什麼台灣市面上幾乎買不到白色口罩？不管去藥局還是超商，什麼顏色的醫用口罩都有，就是沒有賣白色口罩的商家，有八卦嗎？」引起了討論，綜合網友的評論，可整理出大部分的主要原因有三點，第一：「容易髒。」第二：「白色超麻煩的，正反面不好確認」、「因為不知道哪一面才是正確的（平常有顏色的一律朝外）。」第三：「台灣不少人忌諱白色口罩。」覺得不吉祥。

▲其實只要記得口罩摺痕向下朝外，就能一秒分辨正反面。

的確，台灣市面上以淡藍色、淡綠色為最常見，藥局、藥妝店還經常會引進粉紅色、黃色、橘色做販售，甚至是紫色、深藍色、黑色⋯⋯都有，唯獨白色很少見，然而在日、韓國家卻是恰恰相反，據外媒調查指出，日本民眾不分男女有八成平常都戴白色口罩，IG上的韓妞們也幾乎清一色都戴著白色口罩拍照。

▲白色口罩。（圖／翻攝自IG）

▲許多台灣人也覺得白色很好看，但就是不太好買。（圖／翻攝自IG@thanks_kim）

有些台灣女孩們也認為白色口罩簡單、有氣質，戴起來很好看，可惜的就是真的不好買，許多網友附和：「店面找都找不到白色口罩，我只能網購了。」

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關鍵字：

口罩, 防疫, 白色口罩, 口罩顏色, 日妞, 韓妞

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