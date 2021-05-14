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史努比大冰奶來一杯！聯名台味早餐超萌　還有夏日風Gogoro車貼

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編輯／Emily　圖／Pinkoi提供

《PEANUTS》漫畫主角史努比（Snoopy）擁有高人氣，相關周邊總讓粉絲們無法抗拒。今年初夏他們再度與台灣的Pinkoi合作，推出充滿濃濃台式風情的聯名系列，這次以台灣「早餐店文化」為靈感，把經典早餐紙盒、菜單等融入設計，還有超萌的史努比大冰奶。

▲史努比台味聯名。（圖／Pinkoi提供）

▲史努比台味聯名。（圖／Pinkoi提供）

【Pinkoi X台味日常系列】

Pinkoi的史努比聯名系列結合在地文化，把台灣早餐店的特色融入設計中，像大家去早餐店必點的「大冰奶」就被做成可愛的玻璃杯，讓呆萌史努比陪你一起享用早餐奶茶，還有以招牌紅、黃色調，配上史努比、查理布朗吃早餐圖案的木製餐具及收納束口袋。外包裝也精心設計，做成「台式經典早餐紙盒」造型，並附上一張古早味「早餐店菜單」。

▲史努比台味聯名。（圖／Pinkoi提供）

▲史努比台味聯名。（圖／Pinkoi提供）

▲SNOOPY Meets Local 台味日常第二彈・早餐盒玻璃杯組。

【科技配件－Alto】

科技配件品牌Alto也與《PEANUTS》漫畫聯名，推出「皮革手機收納包」，顏色選用低調優雅的渡鴉黑，搭配細緻的Snoopy印壓圖紋，把可愛與質感完美結合。裡面有多層收納空間，不論放手機或做為皮夾來收納護照、卡片、紙鈔、零錢都適合。

▲史努比台味聯名。（圖／Pinkoi提供）

▲Alto Peanuts 聯名限定款皮革手機收納包。

【居家選物－mr.sheep】

台灣品牌mr.sheep則推出一系列「史努比聯名家飾」，其中有《PEANUTS》漫畫角色鑰匙架，以療癒的模樣迎接你回家，還有兩款史努比造型眼鏡架，和印了漫畫角色淘氣對話的木質名片座。

▲史努比台味聯名。（圖／Pinkoi提供）

▲mr.sheep花生漫畫兩入鑰匙架組。

▲史努比台味聯名。（圖／Pinkoi提供）

▲mr.sheep Peanuts聯名限定眼鏡架。

▲史努比台味聯名。（圖／Pinkoi提供）

▲mr.sheep Peanuts聯名限定名片座。

【汽機車配件－BLR】

史努比居然躍上gogoro車身！汽機車配件品牌BLR與史努比合作推出三款「電動車造型保護套」，除了充滿夏日氣息的「水中游泳款」，還有悠遊外太空和Snoopy戴墨鏡避暑的圖案，不僅保護車體，逗趣的插畫讓人夏日騎著車也沁涼愉快。

▲史努比台味聯名。（圖／Pinkoi提供）

▲史努比台味聯名。（圖／Pinkoi提供）

▲BLR gogoro車身造型保護套 史努比游泳系列。

喜歡可愛卡通人物的話，迪士尼系列中的「三眼怪」和「史迪奇」也聯手出擊，開設《外星萌主爭霸戰-台北對決擂台》主題店來搶錢，以外太空為主題，門口設計成太空艙入口，還有「宇宙隧道」等九大場景讓你拍照打卡。

▲史努比台味聯名。（圖／Pinkoi提供）

▲主題店門口仿造「太空艙造型入口」，邀請粉絲與史迪奇、三眼怪一起進入宇宙探險。（圖／WeTrust信賴互動提供，以下同）

店內則販售眾多「三眼怪」和「史迪奇」商品，其中不能錯過的有療癒的玩偶系列，它們的超大尺寸能陪你睡得更安穩。還有可以擺在家中的「地墊」系列、「愛心小夜燈」，以及追劇必備的復古電視機造型「面紙盒置物手機架」。

▲史努比台味聯名。（圖／Pinkoi提供）

▲三眼怪和史迪奇的「16吋置物娃娃」。

▲史努比台味聯名。（圖／Pinkoi提供）

▲三眼怪和史迪奇「地墊」系列。

▲史努比台味聯名。（圖／Pinkoi提供）

▲三眼怪和史迪奇「愛心小夜燈」。

▲史努比台味聯名。（圖／Pinkoi提供）

▲復古電視機造型「面紙盒置物手機架」。

►史迪奇和三眼怪來PK！9大打卡場景、眾多周邊　誰才是最強外星萌主？

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關鍵字：

pinkoi, snoopy, 史努比, 聯名

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