最低549元入手！鍋寶7鍋連發特價：氣泡水機、氣炸鍋通通有

文／C編

家裡有缺少的家電嗎？「Her和她」推出「鍋寶品牌週」，共7樣商品、一連7天超特價，包括氣泡水機、電鍋、氣炸烤箱、氣炸鍋、壓力鍋等等，都是美型又實用，最近防疫升級、宅在家的時間變多，更需要好的小家電，讓生活更方便，把握時機趕緊入手。

鍋寶 SODAMASTER萬用氣泡水機＋CO2鋼瓶二入組＋多功能蔬果隨行研磨機（鮮果黃）

夏天喜愛喝飲料的人，絕對不能錯過氣泡水機，只要打出氣泡水再加上檸檬或是糖漿，輕輕鬆鬆就是一杯好喝的飲品，這次不但多送鋼瓶組，還加碼多功能研磨機，總共不到3000元，超級划算。

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▲鍋寶SODAMASTER萬用氣泡水機＋CO2鋼瓶二入組＋多功能蔬果隨行研磨機（鮮果黃），原價6990元、特價2990元，點我購買。

鍋寶 智能萬用氣炸烤箱12L（AF-1270W）

鍋寶智能萬用氣炸烤箱可以說是超神的新商品，5機合1多功能，將氣炸鍋、烤箱、果乾機、麵包機、燒烤盤全部結合，12L大容量加上多層料理，可以處理15份大薯條、5隻烤魚加上34隻烤蝦，甚至烤全雞都沒問題，也能烘焙麵包、蛋糕，或做出健康美味的果乾，實在太全能。

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▲鍋寶智能萬用氣炸烤箱12L，原價3290元、特價2950元，點我購買。

鍋寶 6.0L智慧微電腦萬用鍋／壓力鍋（CW-6102）

集合了快鍋、悶燒鍋、電子鍋的多種功能，一鍋抵多鍋，而且可以快速料理，蒸煮燉滷都能在短時間內搞定，例如燉豬腳僅需20分鐘、煮花生湯才15分鐘、滷五花肉只要10分鐘，搭配6段無水料理功能，一鍵就可以烹調，連煮飯、熬粥，通通都不是問題。

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▲鍋寶6.0L智慧微電腦萬用鍋／壓力鍋（CW-6102），原價2280元、特價1880元，點我購買。

鍋寶316全不鏽鋼11人份電鍋ER-1157

電鍋是廚房裡的要角，採用316頂級醫療全不鏽鋼材質，耐用又健康，外鍋可以拆下來清洗，非常方便，11人份大容量，除了煮飯，也能燉雞、煮火鍋，保溫是電鍋的重要功能，隨時隨地都有熱飯菜可以享用，想買電鍋、換電鍋，非它莫屬。

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▲鍋寶316全不鏽鋼11人份電鍋ER-1157，原價2879元、特價2180元，點我購買。

鍋寶 316分離式電鍋式11人份電鍋ER-1151GR（玫瑰金）

電鍋不只實用，也要時尚美型，鍋寶玫瑰金電鍋絕對符合居家質感生活，採用316頂級醫療全不鏽鋼材質，讓料理健康又安全，同樣可以燉煮雞湯、煲飯、蒸海鮮都不是問題，一鍋抵多鍋。

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▲鍋寶316分離式電鍋式11人份電鍋ER-1151GR（玫瑰金），原價2379元、特價1880元，點我購買。

鍋寶 7L萬用健康氣炸鍋（AF-7021BA）升級全配組

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氣炸鍋可以說是近年最夯的鍋具，幾乎人人都要有一台，可以氣炸牛排、魚肉、薯條，重點是「 少油」，輕鬆做出健康無油的料理，無工夫也可以做出大師級好菜。

▲鍋寶7L萬用健康氣炸鍋（AF-7021BA）升級全配組，原價1880元、特價1692元，點我購買。

鍋寶雙層防燙316不鏽鋼美食鍋1.8L、粉色BF-9162P

外宿族最需要好幫手，尤其是單人住宿、不能開伙，只要靠它就可以輕鬆煮火鍋、蒸海鮮、燉雞湯或是滷肉，減少外食次數更健康，而且一人份煮起來剛剛好。

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▲鍋寶雙層防燙316不鏽鋼美食鍋1.8L、粉色BF-9162P，原價599元、特價549元，點我購買。