Air Max 1「倒勾」設計讓鞋迷瘋狂！Travis Scott實穿照曝光

近幾年與 Nike 或是 Jordan Brand 打造不少熱門鞋款的鞋王 Travis Scott，在去年打造聯名的 Nike Air Max 270 React 後，今年再度於品牌年度盛事 Air Max Day 宣布最新合作消息，此回將以經典的 Air Max 1 為設計主軸，並一次推出五款配色。從日前曝光的預覽照來看，還會帶有令鞋迷瘋狂的「倒勾」設計，可預想又會是一雙震撼球鞋圈的重磅鞋履。

▲令鞋迷瘋狂的「倒勾」設計。（圖／@py_rates_）

然而雖然 Travis Scott X Nike Air Max 1 的消息十分稀少與神秘，但今日 Travis Scott 本人還是被捕捉到正式上腳了這雙全新聯名鞋款，也不知道是否代表正式發售日期即將到來？從流出的畫面中可以看到 Travis Scott X Nike Air Max 1 模樣與之前的諜照圖十分相似，鞋身看來用了多層皮革加以堆疊，顯現出推疊的層次感，而上頭除了有倒勾設計外，還有 Cactus Jack 的招牌徽標與縫線細節，整體巧思看來相當多樣。

▲Travis Scott本人正式上腳全新聯名鞋款。（sneakerbardetroit）

目前 Travis Scott x Nike Air Max 1 確切日期尚未公布，只知將於 2021 年正式發售，請有興趣的朋友繼續鎖定 COOL 的追蹤報導。

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