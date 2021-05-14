fb ig video ETtoday search mobile

Air Max 1「倒勾」設計讓鞋迷瘋狂！Travis Scott實穿照曝光

>

近幾年與 Nike 或是 Jordan Brand 打造不少熱門鞋款的鞋王 Travis Scott，在去年打造聯名的 Nike Air Max 270 React 後，今年再度於品牌年度盛事 Air Max Day 宣布最新合作消息，此回將以經典的 Air Max 1 為設計主軸，並一次推出五款配色。從日前曝光的預覽照來看，還會帶有令鞋迷瘋狂的「倒勾」設計，可預想又會是一雙震撼球鞋圈的重磅鞋履。

▲令鞋迷瘋狂的「倒勾」設計。（圖／@py_rates_

然而雖然 Travis Scott X Nike Air Max 1 的消息十分稀少與神秘，但今日 Travis Scott 本人還是被捕捉到正式上腳了這雙全新聯名鞋款，也不知道是否代表正式發售日期即將到來？從流出的畫面中可以看到 Travis Scott X Nike Air Max 1 模樣與之前的諜照圖十分相似，鞋身看來用了多層皮革加以堆疊，顯現出推疊的層次感，而上頭除了有倒勾設計外，還有 Cactus Jack 的招牌徽標與縫線細節，整體巧思看來相當多樣。

▲Travis Scott本人正式上腳全新聯名鞋款。（sneakerbardetroit

目前 Travis Scott x Nike Air Max 1 確切日期尚未公布，只知將於 2021 年正式發售，請有興趣的朋友繼續鎖定 COOL 的追蹤報導。

延伸閱讀

又一百搭配色即將登場！Ambush x Nike Dunk High “Deep Royal”高清圖輯釋出，靛藍色帥氣爆表！

COOL 開箱｜質感絕不會讓你失望！New Balance 2021「Grey Day」系列實鞋近賞，經典、百搭一次到位！

別再說這聯名不可能！CLOT x sacai x Nike LDWaffle 實鞋正式曝光，解構版死亡之吻登場！

※本文由 COOL-STYLE 潮流生活網 雜誌授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

COOL-STYLE, 球鞋, travis scott

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

瑞莎自嘲「時間管理大師」穿豹紋裙霸氣擺拍

瑞莎自嘲「時間管理大師」穿豹紋裙霸氣擺拍

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

ET Fashion

推薦閱讀

東元「捕蚊燈」350元太划算！超廣角吸入　半夜終於不用起床打蚊子

東元「捕蚊燈」350元太划算！超廣角吸入　半夜終於不用起床打蚊子

星巴克5／13起買一送一「改採外帶」　4大連鎖百貨美食街全實聯制

星巴克5／13起買一送一「改採外帶」　4大連鎖百貨美食街全實聯制

這6款夯包縮小後可愛爆炸！LOEWE、BALENCIAGA……全部開箱給妳看

這6款夯包縮小後可愛爆炸！LOEWE、BALENCIAGA……全部開箱給妳看

夏天長髮不再爆汗！日系、韓系包頭一次學會兩種　輕鬆綁出時尚感 楊冪「黑色蕾絲透視內衣」辣爆！最新維密畫報一張比一張更養眼 史努比大冰奶來一杯！聯名台味早餐超萌　還有夏日風Gogoro車貼 哈根達斯特價了！一杯79元口味超多　粉紅雪糕、調酒冰淇淋通通想吃 錢怎樣都留不住！研究：「7種性格」讓人變窮，你也中了嗎？ 柯佳嬿逆齡「雙馬尾」根本少女！　仙氣襯衫露美腿造型大突破 豔陽熱爆了！網搜超強「戶外型防曬」，有了它外出不怕黑

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面