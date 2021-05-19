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居家也要遠距噴戀愛光波！520情人系列　CELINE刺繡、DIOR小紅心超浪漫

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記者王蓁蓁 / 台北報導

讓人甘願掏出荷包的母親節才剛過不久，專屬情人間的浪漫「520」就近在眼前了，以「我愛你」為諧音的5月20日，各大品牌可沒有錯過這個「勸敗」的好時機，紛紛推出520專屬限定款，《ET FASHION》特搜盤點，從CELINE的愛心刺繡、DIOR滿版紅心印花、LONGCHAMP聯名融化愛心......都散發出滿滿戀愛光波，包準把你燒得體無完膚。

CELINE

▲520包盤點 。（圖／翻攝品牌官網、品牌提供）

▲Lisa搶先演繹 Triomphe Canvas凱旋門老花刺繡托特包，NT$47,500。（圖 / 翻攝微博＠CELINE思琳官方微博）

▲520包盤點 。（圖／翻攝品牌官網、品牌提供）

▲古力娜扎一身休閒風格，搭配Triomphe Canvas凱旋門老花刺繡托特包。（圖 / 翻攝微博＠CELINE思琳官方微博）

前陣子火到不行「燕麥奶色」Triomphe Canvas凱旋門老花托特包，原先中央的Logo印花改以刺繡點綴，又悄悄在字間勾勒出小巧的愛心，精緻模樣令女孩們難以招架，「人間芭比」Lisa已經搶先曬出，以一身牛仔裙裝率性演繹，視覺上輕盈、涼爽，非常適合迎接即將到來的盛暑。

▲520包盤點 。（圖／翻攝品牌官網、品牌提供）

▲Triomphe Canvas凱旋門老花刺繡漁夫帽，NT$14,500。（圖 / 翻攝品牌官網）

▲520包盤點 。（圖／翻攝品牌官網、品牌提供）

▲Triomphe Canvas凱旋門老花刺繡鍊帶包，NT$26,500。（圖 / 翻攝品牌官網）

▲520包盤點 。（圖／翻攝品牌官網、品牌提供）

▲Triomphe Canvas凱旋門老花刺繡圓形零錢包，NT$23,500 ; 手機袋，NT$19,500。（圖 / 翻攝品牌官網）

另外也有棉麻材質的漁夫帽、鍊帶包，都是輕裝出遊的好夥伴，價格也親民，想送女孩禮物絕對是好選擇，而迷你圓形錢包、與近年時尚圈愛出的手機袋，則是畫龍點睛的完美小物，讓造型與品味都大加分。

DIOR

▲520包盤點 。（圖／翻攝品牌官網、品牌提供）

▲I Love Paris系列紅心印花Lady Dior包，NT$170,000。（圖 / 翻攝品牌官網）

▲520包盤點 。（圖／翻攝品牌官網、品牌提供）

▲I Love Paris系列紅心印花刺繡托特包，NT$105,000。（圖 / 翻攝品牌官網）

▲520包盤點 。（圖／翻攝品牌官網、品牌提供）

▲I Love Paris系列紅心印花30 Montaigne包，NT$125,000。（圖 / 翻攝品牌官網）

在2021秋季系列中，DIOR以「I Love Paris」的設計，告白法國最令人嚮往的城市之一——巴黎，推出一系列吸睛的紅心印花單品，點點的紅心不規則地佈滿在DIOR經典包款上，包括Lady Dior、刺繡托特包、30 Montaigne包等等，搶眼的紅黑配色浪漫又不失個性，簡直是太應景了。

▲520包盤點 。（圖／翻攝品牌官網、品牌提供）

▲DIOR Tribales 耳環，NT$21,000。（圖 / 翻攝品牌官網）

▲520包盤點 。（圖／翻攝品牌官網、品牌提供）

▲DIOR LE CŒUR DE DIOR 手鏈，NT$17,000。（圖 / 翻攝品牌官網）

系列中也有飾品配件，粉色與紅色的愛心綴在珍珠耳環、垂墜於手鍊，呼應對愛情的夢幻想像，以金色調搭配飾品展現DIOR一如往常的優雅。

MONCLER

▲520系列盤點 。（圖／品牌提供）

▲MONTMIN輕量風衣，NT$44,000。（圖 / 品牌提供）

▲520包盤點 。（圖／翻攝品牌官網、品牌提供）

▲MAGLIA長袖衛衣，NT$13,200 ; MAGLIA短袖TEE，NT$8,300。（圖 / 品牌提供）

▲520系列盤點 。（圖／品牌提供）

▲MONCLER DURANCE腰包，NT$24,400。（圖 / 品牌提供）

MONCLER攜手多媒體藝術家James Goldcrown推出520情人專屬單品，運用鮮豔、繽紛的色彩，渲染出一朵朵的愛心塗鴉作為主視覺，除了品牌擅長的輕透風衣外套，也有日常可以穿搭的T恤、長袖衛衣，線條勾勒出愛心在胸口綻放，配件方面則有率性的腰包，全都洋溢著滿滿活力，在這迷人的日子浪漫傾訴愛意。

LONGCHAMP X EU

▲520包盤點 。（圖／翻攝品牌官網、品牌提供）

▲Longchamp x EU 聯名系列 Le Pliage® Cuir 奈米斜揹袋(兼腰包)，NT$12,300。（圖 / 品牌提供）

▲520包盤點 。（圖／翻攝品牌官網、品牌提供）

▲Longchamp x EU 聯名系列 Le Pliage® 尼龍旅行袋，NT$11,400（圖 / 品牌提供）

LONGCHAMP X EU聯名系列，將LONGCHAMP 經典的驤馬Logo，注入潮牌EU（Emotionally Unavailable）標誌「溶解的愛心」作為印花，綴滿 Le Pliage®包款系列，紅黑配色對比鮮明，巧妙詮釋別具意義的愛情，瞬間攻陷少女們的心。
 

關鍵字：

520, CELINE, DIOR, MONCLER, LONGCHAMP

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

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