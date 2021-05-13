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網揭「男人愛上你的5個表現」　訊息「秒讀秒回」百分百中了

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▲▼網揭「男人愛上你的5個表現」。（圖／Unsplash）

▲男生喜歡的心意藏不住，檢視以下5點就可明白。（圖／Unsplash，以下同）

編輯/ Amber

當女生喜歡一個人的時候，內心總會猜測或是糾結對方是不是也對自己有意思，其實男生的心意很簡單，從以下這些小細節就可判斷他喜不喜歡你，根本不用猜，一目了然就可以看出來！

#默默注視妳

大家聚在一起嘻笑玩樂時，你會發現他總是不經意地默默注視妳，不管做什麼都好，心思都在你身上。當你和他四面交接時，他就會立刻轉頭，假裝去看別的東西。

▲▼網揭「男人愛上你的5個表現」。（圖／Unsplash）

#有事沒事發訊息

你發現不管什麼話題，他都能和你聊，像是有趣的笑話或是喜歡的圖片，就連他今天發生的事情，都急著想讓你知道。

#最快時間回訊息

如果你有事情找他，他也絕對會用最快的速度回覆你，聊天的時候更不會敷衍，就算沒有及時回覆你，過了一會兒也會告訴你是因為剛剛有點忙。

▲▼網揭「男人愛上你的5個表現」。（圖／Unsplash）

#喜歡悄悄試探你

他會故意和你說一些有的沒的，來試探你的心，若當他發現你也會在意，心裡就會超開心。

#和你一起特別幼稚

平常貌似正常，但只要一和你在一起就會像個孩子，喜歡捉弄你且不正經，當你發現他怎麼那麼孩子氣，其實他就是喜歡上你，和你再一起沒辦法鎮定自若，只有束手就擒。

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關鍵字：

戀愛, 男人, 戀愛, 表現, 行為

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