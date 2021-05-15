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煎餃、雞蛋殼放頭上！日爆紅「亂玩食物」髮圈　網笑：會吃錯

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▲日本小物 。（圖／翻攝自產品官網）

▲日本職人最近打造出食物髮圈，讓煎餃、雞蛋跑到頭上 。（圖／翻攝自產品官網）

編輯／Ann

每次路過美食街，可口的食物模型總是能讓人口水直流，但是有沒有想過這些食物也能出現在頭上呢？腦洞大開的日本設計師近期打造了各種「食物髮圈」 ，有逼真到不行的雞蛋呈現溢出的狀態，或是直接將金黃酥脆的煎餃神還原，讓網友大讚：「笑翻。」

▲日本小物 。（圖／翻攝自產品官網）

▲日本小物 。（圖／翻攝自產品官網）

▲食物髮圈外型超逼真 。（圖／翻攝自產品官網）

日本職人最近打造出食物髮圈，逼真效果讓人會心一笑，像是大家熟悉不過的雞蛋，以半顆白色外殼打破的狀態，流淌出蛋液與蛋黃，仿佛時間停止一般，定格最微妙的模樣，只要將此「雞蛋髮圈」戴在頭上，想必是詢問度破表。若是喜歡熟食的民眾，還可以選擇「煎餃髮圈」，身為日本的國民美食，金黃酥脆的樣子當然是惟妙惟肖，看上去不僅皮薄餡多，油亮光澤讓人看到就直流口水。

▲日本小物 。（圖／翻攝自產品官網）

▲日本小物 。（圖／翻攝自產品官網）

▲日本小物 。（圖／翻攝自產品官網）

▲還有蔥花、橘子皮與鯛魚燒都是熱門品項。（圖／翻攝自產品官網）

除此之外，還有拉麵的靈魂人物「蔥花」也是重點，分佈均勻的蔥白與蔥綠，圈圈緊密依靠，看到外型就能想像得到入口的口感，沒看錯當然也是髮圈。另也有剝到一半的橘子皮、可口鯛魚燒或是烤雞翅，都是吃貨們必備單品，引起網友驚呼：「到底有誰會放在頭上」、「看完也太餓了」、「必須買啊。」

關鍵字：

日本, 食物, 煎餃, 髮圈, 髮飾, 飾品

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