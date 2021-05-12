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【廣編】Henry Jacques香港精品店開幕！Les Classiques系列香水鎮店　提供訂制服務

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▲▼Henry Jacques,香水,法國,精品店。（圖／Henry Jacques提供）

▲殿堂級法國香水品牌Henry Jacques（亨利•雅克）全新精品店登陸香港。

圖、文／Henry Jacques提供

殿堂級法國香水品牌Henry Jacques（亨利•雅克）全新精品店登陸香港，進駐ELEMENTS圓方購物商場，這也是繼新加坡和吉隆坡之後，亞洲的第三家精品店。這家460平方尺的精品店完全由法國設計和組裝，傳承精湛工藝，也反映出Henry Jacques香水選用稀有香料的嚴謹。

品牌創始人的女兒、品牌首席執行官Anne-Lise Cremona女士擺脫了傳統香水行業規則的束縛，並將品牌香水庫中超過3000款原創香水帶給更多的香水愛好者。

置於店鋪中心的是代表著品牌靈魂的香水展示櫃，其兩側存放著Henry Jacques香水宇宙的核心——50款散發珠寶色彩光芒的「Les Classiques」系列香水。

品牌藝術總監Christophe Tollemer先生是Henry Jacques家族的至交，秉持品牌歷史傳統而設計出香水瓶、包裝盒乃至精品店。店內陳設從抽象藝術到充滿童年夢想的櫥窗，每一處對比鮮明的細節遙相呼應，又完美平衡，準確地描繪出Henry Jacques的歷史內涵。

Henry Jacques香港精品店將帶來獨一無二的香水系列並提供香水訂制服務，愛香人定會在此發現更多的奧秘。

關鍵字：

Henry Jacques, 香水, 法國, 精品店

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