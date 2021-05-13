fb ig video ETtoday search mobile

腋下出汗、臭臭好困擾？韓女團都是這樣做　連乾洗手都能派上用場

>

文／Cheryl　圖／品牌提供

夏季到來很多人都有腋下流汗的問題，想像韓國女團不管怎麼舞動都不會出汗，完全不會讓人覺得尷尬嗎？最近就有人在小紅書上面揭秘，只要做好4步驟就可以輕輕鬆鬆阻擋汗濕腋下的困擾，快來看看到底可以怎麼做吧！

1.止汗棒

在外出活動、尚未出汗的時候，可以先用止汗棒塗抹在腋下的位置，來回3到4下，就可以幫助止汗的效果，可以讓腋下降低出汗，同時達到乾爽、清香的效果。

2.乾洗手

如果急著出門忘記用止汗棒，可以先用乾洗手替代，在腋下塗抹一層，但因為裡面含有酒精，容易肌膚過敏或是敏感的女孩，就不建議使用這樣的方式。

3.體香膏

很多人會覺得流汗就是要用香水蓋過去，但這樣會讓香氣更加可怕，不如挑選有止汗效果的體香膏，可以幫助身體留香，同時也有制汗的效果。

4.定期去角質

定期幫腋下去角質，也可以避免汗水、皮脂的堆積，導致狐臭的出現，同時可以搭配美白乳液的使用，加強腋下的美白，不讓腋下看起來黑黑的，穿起無袖就會看起來不夠美觀。

【推薦單品】

Aesop 滾珠式草本腋下體香劑 

▲Aesop,(MALIN+GOETZ),SABON,品木宣言,止汗棒,去角質。（圖／品牌提供）

這款產品的主要成分包括蓖麻油酸鋅和山葵提取物，搭配著精心挑選的精油，例如: 鼠尾草、桉
樹、薰衣草和橙花等，因此散發淡雅的草本芳香，既有助於遮蓋令人不愉快的體味，又與Aesop
其他產品相得益彰。

(MALIN+GOETZ) 佛手柑體香膏

▲Aesop,(MALIN+GOETZ),SABON,品木宣言,止汗棒,去角質。（圖／品牌提供）

怡人的複方精油：佛手柑結合了檸檬草的清新柑橘調、尤加利與薄荷的涼感、雪松及松樹制菌，搭配玉米澱粉做為天然的吸濕劑並能中和氣味，並且從發酵酵母萃取液中取得的益生菌酶，自然地減低異味。

SABON PLV身體磨砂膏珍藏版

▲Aesop,(MALIN+GOETZ),SABON,品木宣言,止汗棒,去角質。（圖／品牌提供）

尤其是 SABON 的原創香氛「PLV」，揉合廣藿香(Patchouli)、薰衣草(Lavender)、香蘭(Vanilla),
廣藿香有若大地中的土與木，深沉而穩重。薰衣草的靜謐、香蘭溫暖香甜,三種風格迥然不同的香
氣合而為一，令人感受香氣豐富的層次感，PLV也是在日本最受歡迎的香氣。

品木宣言 一舉兩得角質按摩霜

▲Aesop,(MALIN+GOETZ),SABON,品木宣言,止汗棒,去角質。（圖／品牌提供）

成分中添加兩種天然拋光的成分「天然成分竹子粉末」，可清除老廢角質，展現柔嫩平滑的膚質，以及天然礦物矽粉，幫助肌膚展現亮澤。特別的是，全新磨砂膏配方含紅玉璽成分，是一種天然礦石，具備淨化能量與排除廢物的功效，並搭配天然複方植物精油：綠薄荷、佛手柑、薰衣草及天竺葵，可提振精神並幫助平衡心情。

Melvita 淨化體香露

▲止汗噴霧。（圖／品牌提供）

100%天然凝露質地，清爽毫無黏膩感，天然獨家成分抗菌薄荷、百里香與檀香木精油，提供24小時長效抑菌、抗菌淨化；天然礦物微孔矽質成分有效改善抑制體味與出汗，不會沾染衣物並帶來清新防護。

髮根蓬鬆靠雙髮捲、小鐵夾加上吹風機　打造小臉的髮型

開架銷售第一名的眉筆是它！百元價格就可以輕鬆入手的高CP值

Jisoo也愛用「國民潤唇膏」　分享IG狂吸224.9萬人按讚

關鍵字：

Aesop, (MALIN+GOETZ), SABON, 品木宣言, 止汗棒, 去角質, Melvita

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

瑞莎自嘲「時間管理大師」穿豹紋裙霸氣擺拍

瑞莎自嘲「時間管理大師」穿豹紋裙霸氣擺拍

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

ET Fashion

推薦閱讀

精緻花朵公主頭好難綁？手把手圖解教你輕鬆就學會

精緻花朵公主頭好難綁？手把手圖解教你輕鬆就學會

「日系風馬尾」3分鐘就可以輕鬆綁出　而且涼爽又優雅

「日系風馬尾」3分鐘就可以輕鬆綁出　而且涼爽又優雅

全都555元！契爾氏小紅瓶、蘭蔻黃金玫瑰、雅詩蘭黛原生露　旅行超實用

全都555元！契爾氏小紅瓶、蘭蔻黃金玫瑰、雅詩蘭黛原生露　旅行超實用

大罐「蘭蔻小黑瓶」7300元→3380元　最強嫩臉精華讓網友瘋狂回購 Jo Malone香水挑戰史低！2550元→1350元　最熱賣冠亞軍香味通通有 「地表最難約」的3大星座！　水瓶獨處魔人、冠軍永遠等下次 星巴克5／13起買一送一「改採外帶」　4大連鎖百貨美食街全實聯制 夏天長髮不再爆汗！日系、韓系包頭一次學會兩種　輕鬆綁出時尚感 星巴克5／10起「限定兩天」買一送一！　「潤玉透光」玻璃杯美翻天 9成人都不會買香水　4步驟教你如何挑選適合自己的味道

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面