腋下出汗、臭臭好困擾？韓女團都是這樣做　連乾洗手都能派上用場

文／Cheryl 圖／品牌提供

夏季到來很多人都有腋下流汗的問題，想像韓國女團不管怎麼舞動都不會出汗，完全不會讓人覺得尷尬嗎？最近就有人在小紅書上面揭秘，只要做好4步驟就可以輕輕鬆鬆阻擋汗濕腋下的困擾，快來看看到底可以怎麼做吧！

1.止汗棒

在外出活動、尚未出汗的時候，可以先用止汗棒塗抹在腋下的位置，來回3到4下，就可以幫助止汗的效果，可以讓腋下降低出汗，同時達到乾爽、清香的效果。

2.乾洗手

如果急著出門忘記用止汗棒，可以先用乾洗手替代，在腋下塗抹一層，但因為裡面含有酒精，容易肌膚過敏或是敏感的女孩，就不建議使用這樣的方式。

3.體香膏

很多人會覺得流汗就是要用香水蓋過去，但這樣會讓香氣更加可怕，不如挑選有止汗效果的體香膏，可以幫助身體留香，同時也有制汗的效果。

4.定期去角質

定期幫腋下去角質，也可以避免汗水、皮脂的堆積，導致狐臭的出現，同時可以搭配美白乳液的使用，加強腋下的美白，不讓腋下看起來黑黑的，穿起無袖就會看起來不夠美觀。

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Aesop 滾珠式草本腋下體香劑

這款產品的主要成分包括蓖麻油酸鋅和山葵提取物，搭配著精心挑選的精油，例如: 鼠尾草、桉

樹、薰衣草和橙花等，因此散發淡雅的草本芳香，既有助於遮蓋令人不愉快的體味，又與Aesop

其他產品相得益彰。

(MALIN+GOETZ) 佛手柑體香膏

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SABON PLV身體磨砂膏珍藏版

尤其是 SABON 的原創香氛「PLV」，揉合廣藿香(Patchouli)、薰衣草(Lavender)、香蘭(Vanilla),

廣藿香有若大地中的土與木，深沉而穩重。薰衣草的靜謐、香蘭溫暖香甜,三種風格迥然不同的香

氣合而為一，令人感受香氣豐富的層次感，PLV也是在日本最受歡迎的香氣。

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Melvita 淨化體香露

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