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手機記憶體總不夠用？5招教你釋放出更多空間：拍美照、載軟體

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文／Cheryl　圖／pexels

手機就算買了大空間，還是覺得不夠用，一下就爆滿？盤點5個清理空間的小技巧，可以幫助你省下不少空間，還可以多存幾張圖片，但最重要的還是定期備份，才是最重要的清理空間方法，一下可以釋放出很多空間。

▲手機,空間,空間釋放,iPhone。（圖／pexels）

1.定期刪除簡訊

很多人都沒有在清理手機的簡訊，導致一堆垃圾訊息佔滿手機空間，定時應該要清理一下，才能夠幫助手機順順、不卡頓。

2.卸載無用軟體

不管是iPhone預設的軟體、還是自己下載的軟體，只要少用或是沒有在用的軟體，盡量都是刪光光，避免攻佔軟體空間。

▲手機,空間,空間釋放,iPhone。（圖／pexels）

3.清理網頁緩存

手機通常都會有很多網頁的緩存或是歷史資料，建議可以到歷史紀錄裡面去刪除所有資料，這樣可以釋放出不少空間。進入設定→Safari→清除瀏覽記錄和網站資料按下去即可。

4.刪除LINE的快取

LINE的快取資料往往是又肥又大，其實它就是增加讀取的速度，刪掉原本的檔案（沒有過期）還是可以下載回來，只要進入設定→聊天→刪除資料→快取資料刪除即可。

▲手機,空間,空間釋放,iPhone。（圖／pexels）

5.刪除最近刪除的相片

一般刪除相片之後，它們都會到「最近刪除」的資料夾裡面，要等30天左右才會刪除乾淨，建議可以直接進入相簿→滑到最下面的「最近刪除」，把裡面的相片全部刪光，才是真正的釋放出空間。

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關鍵字：

手機, 空間, 空間釋放, iPhone

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