「鯊魚夾包頭」鬆掉秒變大嬸？多一步驟髮絲牢牢固定　氣質感激升

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@soonsoo1234、@lamlamago

「鯊魚夾包頭」是最近的大勢髮型，把頭髮捲成一束、挽起來，夾上鯊魚夾就能完成，非常適合炎熱的夏天。但想要夾出好看的包頭並沒有想像中容易，常常會有夾不緊鬆掉，或周圍髮絲掉出來的問題，原本想當氣質小姐姐，一不小心就可能變成亂髮大嬸，這裡就教你超實用的方法，輕鬆把髮絲牢牢固定。

「鯊魚夾包頭」看似簡單，執行起來卻會遇到不少困難，對於髮量、碎髮比較多的女生來說，更難夾出唯美造型。但這些問題只要照著以下方法，就能迎刃而解了。

「鯊魚夾包頭」固定髮絲方法



1.先將頭髮分成兩束，再把它們像麻花一樣交叉纏繞。

2.向上以「8」字形扭轉、繞緊。

3.夾上鯊魚夾固定。

4.拉出些微髮絲，增添隨性感。

這款「鯊魚夾包頭」第一步驟的纏繞方法，能讓所有髮絲被拉緊、固定，牢牢捆在一起能讓髮量減少，後面扭成結、用鯊魚夾固定的時候，就能更加牢靠，不會動一動就散掉，變得披頭散髮，在夾頭髮前，也可以抹上定型產品增強效果。

「小黑夾包頭」



如果頭髮真的多到鯊魚夾也無法固定，或是想嘗試看看不同造型的話，這裡有一款類似造型的包頭綁法很簡單，只需要幾根小黑夾就能完成。



1.抹上定型品，把頭髮抓成一束。

2.扭成「8」字形，往上拉成髮髻。

3.用小黑夾把髮髻固定即可。

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